Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 7 апреля 2020: Нуждающимся выдадут 5-дневный паек

Власти региона решили поддержать попавших в трудную жизненную ситуацию белгородцев продовольственными наборами, рассчитанными на 5 дней. А мэр Белгорода вчера успокаивал учащихся (а, скорее, их родителей), что перегруз с допуском к «Виртуальной школе» — явление временное. О том, как короновирус меняет сознание и всю жизнь белгородцев, — в материале «КП».

Стоимость продуктового пайка — от 300 до 350 рублей на человека в день

На совещании с членами правительства губернатор Евгений Савченко заявил о решении властей поддержать попавших в трудную жизненную ситуацию белгородцев продуктовыми наборами. По данным департамента экономического развития, в набор вошли хлеб, вермишель, крупа, тушенка мясная, сардельки из мяса птицы, масло растительное, сгущенное молоко, яйцо, консервы овощные, кондитерские изделия, масло сливочное. Весь этот набор оценили в 300-350 рублей на человека в день. Наборы предлагают комплектовать и выдавать нуждающимся сразу с пятидневным запасом. При этом подчеркивалось, что все продукты для набора производятся в области.

На первом этапе в регионе продовольственные наборы будут комплектоваться в трех муниципальных образованиях: Белгороде, Старом Осколе и Алексеевке. Они будут работать как логистические центры на всю область. Заявки на количество продовольственных наборов ежедневно будут приниматься от глав муниципалитетов. Именно они должны информировать о числе тех, кто попал в в трудную жизненную ситуацию и нуждается в такой поддержке. Доставку наборов по адресам нуждающихся возложили на волонтеров движения #МыВместе и соцзащиту.

На такую форму поддержки смогут рассчитывать: матери-одиночки (с маленькими детьми в первую очередь); неполные семьи; семьи с детьми, потерявшие бизнес и находящиеся сегодня на домашнем режиме; семьи с детьми, оплачивающие съемное жилье.

544 школы региона перешли на дистанционное обучение

Как рассказал первый заместитель начальника регионального департамента образования Николай Рухленко, в новом формате, дистанционно, 6 апреля начали занятия 161 567 школьников. Правда, такого наплыва желающих грызть науку не выдержала «Виртуальная школа». Но, как написал на своей странице «ВКонтакте» мэр Белгорода Юрий Галдун, огорчаться не стоит. Явление временное, работу «Виртуальной школы» наладят, а пока есть и другие возможности для обучения, к которым следует привыкнуть, ведь дистанционка — это надолго.

Учителя, докладывал на брифинге Николай Рухленко, тоже готовы к новому образовательному формату: 85% будут взаимодействовать с учениками из дома, оставшиеся 15% — с оборудованных рабочих мест в школах.

Если есть такая необходимость, при школах создают дежурные классы для школьников 1-4 классов. В регионе таких уже восемь: один в Белгородском районе и семь в Новооскольской специальной коррекционной школе-интернате. В них учатся 37 детей.

В областном департаменте образования отмечают, это разновозрастные классы будут сформированы по запросу работающих родителей, которые, не могут оставить ребенка одного дома. Чтобы записать ребенка в дежурный класс, родителям необходимо обратиться к директору и подтвердить уважительную причину своего обращения.

Отметим, что по такому же принципу сейчас работают дежурные группы в детских садах — 36 групп и 186 детей.

Учли интересы и тех школьников, которые не имеют возможности обучаться дистанционно. Они будут учиться заочного: учитель даст задание и проведет инструктаж по необходимым темам, а через некоторое время встретится с ребенком, чтобы проверить пройденный материал.