ВТБ сообщает о работе 500 своих офисов в апреле

В рамках исполнения указа Президента РФ от 25.03.2020г. «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» и информации Банка России ВТБ устанавливает график работы своих офисов до 30 апреля 2020 г. по режиму выходного дня.

Для обслуживания физических и юридических лиц будут работать около 500 отделений. Из них до 180 - в Москве и области. При необходимости банк будет готов изменить число дежурных точек продаж.

В розничных офисах ВТБ в течение дня проводится дезинфекция, при работе с документами и денежными купюрами специалисты используют дезинфицирующие средства. В рамках рекомендаций медиков мы просим клиентов во время ожидания соблюдать между собой дистанцию не менее 1,5 м.

Большинство операции можно совершить в web-версии или мобильном приложении ВТБ-Онлайн. Клиент дистанционно может подать заявку на кредит, оформить вклад и рефинансирование, совершить денежный перевод, поменять валюту, совершить оплату коммунальных услуг и другие операции.

Клиентам ПАО Банк ВТБ рекомендуется в настоящий момент использовать возможности дистанционного обслуживания и минимизировать число посещений банковских офисов.