Белгородэнергосбыт переходит на дистанционное обслуживание клиентов

О дате возобновления очного клиентского сервиса будет сообщено дополнительно.

Все оказываемые компанией услуги можно получить дистанционно:

1. По телефону контактного центра 1-3-5-7 или (4722)23-08-49

Временный график работы: Пн-Пт 09:00-18:00.

В связи с переходом на дистанционное обслуживание к приему звонков привлечены дополнительные сотрудники, пропускная способность линий увеличена почти в три раза.

2. При помощи приложений Viber (89803255893) и Cкайп (имя пользователя - Belsbyt).

3. Через Личный кабинет на сайте белгородэнергосбыт.рф

Здесь можно осуществить оплату за электроэнергию по безналичному расчету. «Личный кабинет» позволяет контролировать лицевой счет, видеть историю показаний и платежей, заполнить и распечатать квитанцию, управлять несколькими лицевыми счетами, подключить услугу «Автоплатеж», задать интересующий вопрос сотрудникам компании и получить оперативный компетентный ответ. Также здесь можно подписаться на рассылку квитанций для оплаты за электроэнергию на электронную почту.

4. По электронной почте vopros@belsbyt.ru.

Оплатить электроэнергию быстро и безопасно: физическим лицам - https://lk.belsbyt.ru/pays ; юридическим лицам - https://lk.belsbyt.ru/pays-ur

Руководителям предприятий и организаций компания предлагает электронный документооборот. Подробнее – http://sbis.ru/reg?partner=belgorod

АО «Белгородэнергосбыт» благодарит своих клиентов за понимание того, что профилактические меры принимаются в их интересах и желает всем крепкого здоровья