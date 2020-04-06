2020-04-06T10:09:48+03:00
Общество

Белгородским электрическим сетям исполнилось 70 лет

Свой юбилей предприятие встретило под знаком концептуальных изменений, связанных с цифровой трансформацией электросетевого комплекса
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Белгородские электрические сети «Россети Центр Белгородэнерго» отметили 70-летие. В 2020 году предприятие станет цифровым районом электрических сетей.

Предприятие было образовано 5 апреля 1950 года. Решение об учреждении городской электросети принято исполкомом Белгородского совета депутатов для обеспечения эффективного функционирования городского электрохозяйства. Начиная с 1964 года, его история тесно связана с Белгородэнерго.

Белгородская городская подстанция 110 кВ.

Белгородская городская подстанция 110 кВ.

К моменту образования на балансе предприятия находилось всего 63 км линий электропередачи, 11 трансформаторных подстанций, численность персонала составляла 14 человек. За прошедшие десятилетия производственный потенциал значительно вырос, а, вместе с ним, выросла и производительность труда, накоплен солидный опыт работы, воспитано не одно поколение высококлассных специалистов.

Сегодня Белгородские электрические сети эксплуатируют более 5,3 тысячи км линий электропередачи 0,4-10 кВ, 1034 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов 6-10 кВ, от которых запитаны все предприятия и население областного центра, свыше трех тысяч километров сетей наружного освещения и более 42,7 тысяч светильников. Главная особенность электросетевого хозяйства города — преобладание кабельных линий электропередачи, их общая протяженность превышает три тысячи километров.

Бригада электромонтеров Белгородских электрических сетей. 11 сентября 1959г.

Бригада электромонтеров Белгородских электрических сетей. 11 сентября 1959г.

Количество обслуживаемых потребителей за 70 лет также многократно увеличилось: с 7 тысяч в 1950 году до 172 тысяч сегодня. А, учитывая, что Белгород неизменно является одним из самых благоустроенных городов России и его инфраструктура болезненно реагирует на любой, даже незначительный сбой в энергоснабжении, на энергетиков ложится двойная ответственность.

К своему семидесятому дню рождения Белгородские электрические сети подошли с серьезными изменениями в структуре управления сетевым комплексом. В декабре 2019 года районный диспетчерский пункт предприятия преобразован в Центр управления сетями, который управляет распределительной сетью Белгорода и Белгородской района, обрабатывая более 66 тысяч сигналов о состоянии оборудования.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

В ноябре прошлого года в микрорайоне ИЖС «Юго-Западный» установлен первый в ЦФО инновационный накопитель электроэнергии мощностью 10 кВт и номинальной энергоемкостью 53,28 кВтч. С прошлого года белгородские энергетики участвуют в реализации регионального проекта «Умный квартал», который предусматривает построение инновационной городской среды на территории Харьковской горы.

В текущем году Белгородские электрические сети завершат реализацию проекта «Цифровой РЭС» и станут одним из пяти цифровых структурных подразделений филиала. Сегодня же, в период неблагоприятной эпидемиологической обстановки, сотрудники Белгородских электрических сетей обеспечивают усиленный контроль за состоянием сетевого комплекса, инфраструктурных и социально значимых объектов и делают все возможное для обеспечения надежного электроснабжения жителей областного центра.

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