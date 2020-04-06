Белгородским электрическим сетям исполнилось 70 лет

Белгородские электрические сети «Россети Центр Белгородэнерго» отметили 70-летие. В 2020 году предприятие станет цифровым районом электрических сетей.

Предприятие было образовано 5 апреля 1950 года. Решение об учреждении городской электросети принято исполкомом Белгородского совета депутатов для обеспечения эффективного функционирования городского электрохозяйства. Начиная с 1964 года, его история тесно связана с Белгородэнерго.

Белгородская городская подстанция 110 кВ.

К моменту образования на балансе предприятия находилось всего 63 км линий электропередачи, 11 трансформаторных подстанций, численность персонала составляла 14 человек. За прошедшие десятилетия производственный потенциал значительно вырос, а, вместе с ним, выросла и производительность труда, накоплен солидный опыт работы, воспитано не одно поколение высококлассных специалистов.

Сегодня Белгородские электрические сети эксплуатируют более 5,3 тысячи км линий электропередачи 0,4-10 кВ, 1034 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов 6-10 кВ, от которых запитаны все предприятия и население областного центра, свыше трех тысяч километров сетей наружного освещения и более 42,7 тысяч светильников. Главная особенность электросетевого хозяйства города — преобладание кабельных линий электропередачи, их общая протяженность превышает три тысячи километров.

Бригада электромонтеров Белгородских электрических сетей. 11 сентября 1959г.

Количество обслуживаемых потребителей за 70 лет также многократно увеличилось: с 7 тысяч в 1950 году до 172 тысяч сегодня. А, учитывая, что Белгород неизменно является одним из самых благоустроенных городов России и его инфраструктура болезненно реагирует на любой, даже незначительный сбой в энергоснабжении, на энергетиков ложится двойная ответственность.

К своему семидесятому дню рождения Белгородские электрические сети подошли с серьезными изменениями в структуре управления сетевым комплексом. В декабре 2019 года районный диспетчерский пункт предприятия преобразован в Центр управления сетями, который управляет распределительной сетью Белгорода и Белгородской района, обрабатывая более 66 тысяч сигналов о состоянии оборудования.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

В ноябре прошлого года в микрорайоне ИЖС «Юго-Западный» установлен первый в ЦФО инновационный накопитель электроэнергии мощностью 10 кВт и номинальной энергоемкостью 53,28 кВтч. С прошлого года белгородские энергетики участвуют в реализации регионального проекта «Умный квартал», который предусматривает построение инновационной городской среды на территории Харьковской горы.

В текущем году Белгородские электрические сети завершат реализацию проекта «Цифровой РЭС» и станут одним из пяти цифровых структурных подразделений филиала. Сегодня же, в период неблагоприятной эпидемиологической обстановки, сотрудники Белгородских электрических сетей обеспечивают усиленный контроль за состоянием сетевого комплекса, инфраструктурных и социально значимых объектов и делают все возможное для обеспечения надежного электроснабжения жителей областного центра.