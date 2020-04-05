2020-04-05T16:20:59+03:00
Здоровье

Металлоинвест оказывает помощь регионам присутствия в связи с короновирусной угрозой

Более 100 миллионов рублей направят на меры поддержки Белгородской, Курской и Оренбургской областей
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В том числе, выделено более 55 миллионов рублей на дооснащение медицинских учреждений Белгородской области необходимым оборудованием, включая аппараты для искусственной вентиляции легких.

Средства также направлены Старооскольскому городскому округу - на приобретение медицинского оборудования для организации моногоспиталя, закупки защитных и дезинфицирующих средств. Планируется помощь администрации Губкина.

Компания также окажет финансовое содействие Оренбургской области и г. Железногорску (Курская область) в приобретении медицинского оборудования и защитных средств.

- Наш долг - обеспечивать стабильность непрерывного производства и безопасные условия для работы, содействовать сохранению здоровья сотрудников - говорит генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев. – Мы ведем ежедневный круглосуточный контроль за эпидемиологической обстановкой, реализуем комплекс мер по защите наших сотрудников и членов их семей от угрозы вирусных заболеваний.

На всех предприятиях Металлоинвеста усилена дезинфекция помещений и транспорта, установлены диспенсеры с антисептиками, организовано снабжение работников средствами индивидуальной защиты. Активно ведется информационная работа по разъяснению сотрудникам правил поведения в сложившейся обстановке.

Компания находится в тесном контакте с администрациями регионов присутствия, формируется программа поддержки каждого города – Старого Оскола, Губкина, Железногорска и Новотроицка.

- В этот период особенно важно поддержать медицинские учреждения, обеспечивающие безопасность всех жителей наших городов, - подчеркивает Андрей Варичев.

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