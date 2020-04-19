Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 19 апреля 2020: Пасхальный праздник в условиях самоизоляции

А самоизоляция то — не очень. Вчера к вечеру в церквях Белгорода и Старого Оскола образовались даже очереди из желающих освятить пасхальную корзину. Призывы главы региона, мэров и даже служителей церкви белгородцы, может, и услышали, но вот выводов, увы, похоже не сделали…

В очередях на освещение куличей кто в масках, кто без

Многолюдные очереди верующих образовались около церквей Белгорода, Старого Оскола. Соцсети пестрят фотографиями и комментариями по поводу того, что белгородцы все же отправились святить куличи и яйца, несмотря на то, что на улице господствует короновирус. При этом многие пришли в защитных масках, а многие и без. Дистанция?.. Какая дистанция?! Много пожилых людей, детей...

Гостей из других регионов обяжут самоизолироваться на 14 дней

Призыв губернатора оставаться дома в дни пасхальных праздников, увы, услышаны не были. Не повлиял и тот факт, что праздношатающихся губернатор пообещал наказывать: сначала предупредят, а при повторном нарушении оштрафуют. В этом же обращении Евгения Савченко было сказано, что отныне все приезжающие в регион, независимо от области, в обязательном порядке будут отправлены на 14-дневную самоизоляцию под наблюдение медиков. Если раньше такая мера применялась только с гостям из столицы и Московской области, то сейчас меры ужесточили. Вплоть до того, что если гостям негде будет самоизолироваться, их отправят в белгородский обсерватор.

Но сами белгородцы, похоже, не очень-то понимают серьезность угрозы распространения COVID-19. И это при том, что в области уже 82 заболевших, 1 человек в тяжелом состоянии находится на аппарате ИВЛ, по контакту с заболевшими изолировано 178 человек. Всего же на самоизоляции находится 1 000 человек.

Мэр Белгорода Юрий Галдун призвал молодых белгородцев убедить пожилых родственников оставаться в эти выходные дома

К горожанам накануне Пасхи обратился и мэр Юрий Галдун. Он призвал всех не посещать общественные места. А молодых белгородцев попросить уделить больше внимания своим пожилым родственникам и убедить их оставаться в эти выходные дома. По телевидению пройдут трансляции богослужений, куличи продаются уже освященными, убеждал мэр. Но… Мэр также убеждал на своей странице ВКонтакте: «По кладбищам: посещение их на Пасху не приветствуется ни церковью, ни светскими властями». И информировал, что специальных автобусов для поездки на кладбища не будет.

Отметим, что ранее Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл посоветовал молиться дома. Уже известно о восьми случаях заболеваний священников в Московской патриархии. Но...

На этой неделе на оперативном штабе медики докладывали, что в регионе будут готовы одновременно (!) принять до 1000 больных COVID-19. Уже готова городская больницы №2 на 190 коек, готовится коечный фонд еще в 4 медучреждениях области. По всей видимости, не зря.