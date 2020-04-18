Губернатор Евгений Савченко обратился к белгородцам с просьбой не выходить из дома

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко обратился к жителям региона с просьбой не выходить из дома без необходимости. На своей странице ВКонтакте Евгений Савченко опубликовал видеообращение, где говорит о том, что наша общая обязанность – пресечь негативный сценарий развития ситуации, не допустить массового распространения инфекции. Дополнительные ограничительные меры, которые принимаются в области, адекватны нарастающей угрозе.

Так, в области введен запрет на торговлю в выходные дни до 30 апреля всем, кроме тех, кто обеспечивает население продуктами питания, товарами первой необходимости и хозназначения

Введена обязательная самоизоляция на 14 дней для всех прибывших из Москвы и других регионов с высоким уровнем распространения коронавирусной инфекции. Соблюдение режима изоляции этими людьми будут контролировать специальные службы

Введены административные меры к гражданам, нарушающим правила поведения в условиях режима повышенной готовности. Тех, кто праздно гуляет и не придерживается режима самоизоляции ждет при нарушении режима предупреждение, а при повторном — штраф в соответствии с Законом.

Хозяйствующие субъекты, занимающиеся грузоперевозками, обязаны обеспечить безопасность своей деятельности. Речь идет о строжайшем соблюдении санитарных требований всеми водителями, как въезжающими в наш регион, так и выезжающими из него. При этом подчеркивается, что вся ответственность лежит на отправителях и получателях грузов.

В своем обращении Евгений Савченко говорит, что всем в этом году придется отказаться от широкомасшабного празднования Пасхи. Это решение основано на желании сберечь здоровье и жизни прихожан и поддержано Святейшим Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом.

Пасхальные праздники власти Белгородской области советуют провести по-домашнему, в кругу семьи.