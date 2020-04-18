Число заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 18 апреля 2020 года составило 81 человек

По данным сайта Стопкороновирус рф на 10.30 18 апреля число заболевших в Белгородской области составило 81 человек. Число выздоровевших по прежнему — 9 человек. И по прежнему Белгородская область занимает последние позиции по количеству заболеваний COVID-19 среди областей Центрального Черноземья.

У наших соседей картина на сегодняшний день такая: в Курской области 170 заболевших, в Тамбовской области — 165, в Воронежской области 130 (5 человек умерли), в Липецкой области — 129, в Орловской области — 119.

За вчерашние сутки в России проведено 113,8 тысяч тестов на COVID-19 (всего с начала эпидемии протестировано 1,81 миллиона человек). За минувшие сутки количество заболеваний составило 4 785 случаев (всего 36 793). Число выздоровевших — 467 (всего 3 057). За минувшие сутки умерло 40 россиян (всего 313 человек).