Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 18 апреля 2020: Готов ли регион к большой волне новых больных

Городскую больницу № 2 областного центра переоборудуют для приема больных с COVID-19. В департаменте здравоохранения рассказали, что там будет развернут большой региональный госпиталь. Готов ли регион к большой волне новых больных, - в материале «КП».

Еще 774 койки для больных COVID-19

Как рассказала первый заместитель начальника областного департамента здравоохранения Людмила Крылова, на территории городской больницы № 2 развернут большой региональный госпиталь для больных с COVID-19. При этом пока в хирургическом корпусе сохранено право оказания экстренной помощи. Тем временем в терапевтическом корпусе горбольницы № 2 уже оборудовали 90 коек для пациентов с COVID-19. К концу апреля там планируют развернуть еще столько же мест.

Чтобы сдержать распространения инфекции, в этой больнице готовы будут принимать пациентов со всей области. Здесь больные смогут получать все виды помощи в базовом специализированном стационаре.

Что касается пациентов, которые сегодня лежат в этой больнице, их долечат и выпишут до 27 апреля (операционные там уже не работают). Дальше все медицинские профили будут действовать только для больных с COVID-19.

Больных, которым требуется экстренная медицинская помощь, пациентов с острой патологией будут принимать в областной клинической больнице святителя Иоасафа. Там же будут оказывать срочную помощь жителям Белгорода и Белгородского района. А также помощь людям со сложной патологией из других муниципалитетов, с которой не справились районные больницы. Раньше таких пациентов направляли в городскую больницу № 2.

Всего региональные власти дополнительно планируют оборудовать 774 койки для больных COVID-19.

Новые ограничения губернатора должны способствовать сдерживанию распространения инфекции

Часть объектов торговли до конца апреля смогут работать только по будням. Новые ограничения оговорены постановлением губернатора Белгородской области №40 от 17 апреля 2020 года. Согласно этому документу, суббота и воскресенье объявляются выходными для всех объектов торговли.

Правда, в этом перечне есть исключения. Касаются они тех, кто реализует продовольственные и непродовольственные товары первой необходимости, перечень которых утвержден правительством РФ. Также действие постановления губернатора не распространяется на организации, которые реализуют: сантехнические товары и сопутствующие материалы; запчасти и предметы дополнительного оборудования для транспортных средств; строительные, отделочные материалы, а также инструменты; садово-огородный инвентарь, семена, саженцы, рассаду; периодические издания, в том числе через киоски. Исключения составили также те организации, которые реализуют товары дистанционным способом.