Число заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 12 апреля 2020 года составило 31 человек

Сегодня, 12 апреля, в 10.30 Стопкороновирус.рф. опубликовал следующие данные: в Белгородской области выявлено 5 новых случаев заболевания короновирусной инфекцией. Таким образом, общее количество заболевших в регионе с начала эпидемии составило 31 человек.

Стопкороновирус.рф также информирует, что в целом по России на 12 апреля выявлено 2186 новых случаев заболевания. И теперь эта общая цифра составляет 15770 человек. За последние сутки число выздоровевших увеличилось на 246 человек и составляет 1291 человек. К сожалению, за минувшие сутки на 24 человека увеличилось и количество умерших. Всего от короновирусной инфекции на сегодняшний день погибли 130 человек.

В число выздоровевших попали и белгородцы — 3 человека. В Курской области также выздоровело 3 человека, в Воронежской — 12, в Липецкой — 10. Липецкая область по прежнему в «лидерах» среди регионов Центрального Черноземья по заболеваниям — всего 63 человека.