Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 12 апреля 2020: Губернатор расширил список организаций, претендующих на льготы

убернатор Евгений Савченко своим приказом расширил список арендаторов и арендодателей, которые могут претендовать на льготы. Пока они осваивают новые реалии, на работу разрешили выйти ряду работников культуры. Но учреждения культуры Белгородчины по прежнему закрыты для посещений.

Кто и как может воспользоваться льготами

На льготы для арендаторов и арендодателей могут претендовать все организации, которые закрылись из-за COVID-19. Соответствующее постановление подписал губернатор Белгородской области Евгений Савченко.

Постановление регламентирует требования к условиям отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества. Расширен круг льготников, т.е. на льготу могут претендовать не только представители 9 сфер, о которых говорилось ранее, но и все организации, которые закрыты из-за ситуации с новой коронавирусной инфекцией;

Оговорено, что сроки уплаты арендных платежей связываются со сроками уплаты налога на имущество арендодателей. Для них эти сроки продвигаются по 1 и 2 кварталу до 30 декабря 2020 года. В том случае, если арендатор и арендодатель договорятся об отсрочке арендных платежей и возможном снижении арендной платы, будет предоставлена возможность реструктуризации льготного периода и продолжения отсрочки накопленных платежей, задолженных по налогу на имущество. Срок рассрочки — 2 года;

Аналогичных правил рекомендовано придерживаться муниципальным властям по муниципальном имуществу.

Чтобы воспользоваться льготами, нужно обратиться в налоговую инспекцию. Сделать это можно онлайн или лично до 1 сентября. К заявлению необходимо будет прикрепить договор аренды и соглашение, подтверждающее, что арендатор и арендодатель договорились об отсрочке платежа.

Налоговая инспекция в течение 10 дней оформит договор об отсрочке платежа. Но правительство региона рекомендует не затягивать с подачей заявления и задуматься об этом уже сейчас, так как от арендодателей зависят их арендаторы.

Отмечается, что по вопросам, связанным с налогом на имущество, арендодатели могут обращаться в налоговые органы. Арендаторы же по любым вопросам отсрочки платежей могут обратиться в департамент экономического развития области. В том числе, и заявить о нарушении.

Работники культуры выйдут на работу

На следующей неделе с 13 апреля на работу выйдут работники культуры. Но для посещения заведения культуры по прежнему будут закрыты. Как рассказал начальник регионального управления культуры Константин Курганский, сотрудники учреждений культуры выйдут для того, чтобы пополнить архивы записей и проведения онлайн-трансляций. Но проводить репетиции будут с соблюдением всех норм безопасности. Также Константин Курганский отметил, что на работу выйдут сотрудники музеев и библиотек, они будут следить за состоянием фонда.