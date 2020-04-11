Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 11 апреля 2020: Двое заболевших дышат с помощью аппарата ИВЛ

В Белгородской области за сутки выявлено восемь новых случаев заболевания COVID-19. Двое заболевших находятся в тяжелом состоянии, они дышат при помощи аппарата ИВЛ. И, увы, белгородцы постепенно свыкаются с этой печальной статистикой и все чаще позволяют себе нарушать режим самоизоляции. Это видно по количеству машин на улицах областного центра, по тем жителям, который спокойно разгуливают без масок. Похоже, что опыт Италии и других стран, где игнорирование простейших методов защиты обернулось тысячами жертв, ничему не учит...

Все больше районов области пополняют статистику заболеваний COVID-19

11 человек из 26 заболевших на сегодняшний день госпитализированы, двое пациентов переведены на аппарат искусственной вентиляции легких. Остальные отправлены домой, где обязаны соблюдать режим самоизоляции, их болезнь протекает в легкой форме.

Из восьми заболевших — трое жители Белгорода, Старого Оскола и Красногвардейского района. Они недавно вернулись из Москвы, где и были инфицированы. Еще четверо из Ваейделевского района — контактные, они общались с ранее заболевшим. По заболевшему из Прохоровки еще ведется проверка, которая должна установить способ инфицирования.

В целом же статистика по заболеваниям COVID-19 в регионе такова: на самоизоляции находится 895 человек, сняты с самоизоляции 4051 человека, на самоизоляции в обсерваторе находится 35 человек, в инфекционных стационарах – 24 (+7 за сутки), выписано из стационара за сутки — 3 человека.

6 человек, уклоняющиеся от соблюдения режима самоизоляции, находятся в розыске. Нарушили режим самоизоляции и привлечены к административной ответственности – 208 жителей области.

По муниципалитетам картина заболеваний следующая: 8 — Белгород (+1 за последние сутки); 6 — Вейделевский район (+4 за последние сутки); 3 — Белгородский район; 3 — Красненский район; 2 — Старооскольский городской округ (+1 за последние сутки); 1 — Шебекинский городской округ; 1 — Алексеевский городской округ; 1 — Красногвардейский район (+1 за последние сутки); 1 — Прохоровский район (+1 за последние сутки).

Есть в этой статистике и хорошие цифры, пусть крошечные, но обнадеживающие. Еще один пациент вылечился от коронавирусной инфекции. Как сообщили в региональном департаменте здравоохранения, это житель Шебекинского городского округа. Он уже выписывается из больницы. У него два отрицательных теста на COVID-19 . В департаменте объяснили, что это - обязательное условие, после которого пациента считают абсолютно здоровым.

Важна посильная помощь каждого

Костюмеры Белгородской филармонии по собственной инициативе сшили 65 защитных масок. 45 из них они отдали в администрацию Белгорода для дальнейшей передачи нуждающимся.

Еще 15 масок вручили дежурным пожарным и частному охранному предприятию, которое работает в здании филармонии в период изоляции. Ткани для изготовления средств защиты им предоставила администрация областного центра.

В Белгороде вспомнили о дружинниках

Как рассказал заместитель мэра города Белгорода по безопасности Геннадий Цонев, новый формат дружины позволит более рационально использовать ее возможности на территории всего города. И что немаловажно, с нововведением появится возможность материального стимулирования дружинников.

Дружинники не только будут патрулировать улицы в вечернее и ночное время, но и помогать полиции в обеспечении безопасности при проведении массовых мероприятий. В мэрии рассказали, что стать добровольцем может любой желающий старше 18-ти лет. Но при этом будущий дружинник не должен иметь судимости и медицинских противопоказаний. При себе дружинник будет иметь опознавательные знаки - повязку или жилетку. Он также обязан по первому требованию предъявить удостоверение.