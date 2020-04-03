2020-04-03T16:53:42+03:00
Коронавирус Covid-19

Губернатор Белгородской области объявил апрель нерабочим

Власти Белгородского региона поддержали решение Президента и пообещали поддержку малому и среднему бизнесу
Ирина ТАРАСОВА
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Власти Белгородского региона поддержали решение Президента о нерабочем апреле и пообещали поддержку малому и среднему бизнесу.Власти Белгородского региона поддержали решение Президента о нерабочем апреле и пообещали поддержку малому и среднему бизнесу.Фото: "КП" Архив
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Губернатор Белгородской области Евгений Савченко объявил весь апрель нерабочим. Об этом глава региона рассказал на своей странице «Вконтакте».Таким образом власти региона поддержали решение Президента Владимира Путина, о котором он заявил накануне в обращении к россиянам: в связи с пандемией COVID-19 объявить нерабочим период до 30 апреля. При этом, подчеркнул Евгений Савченко, продолжают работу системообразующие предприятия. Наверстать упущенное в материальном отношении можно будет после победы над вирусом. Власти региона гарантируют помощь малому и среднему бизнесу, всем, кто так или иначе пострадал в сложившихся условиях.

По мнению главы региона, главная задача сейчас – сохранить жизнь и здоровье каждого белгородца, сделать все, чтобы не допустить беды. Все остальные задачи пока отходят на второй план, тем более что экономическая ситуация в области надежная.

ИСТОЧНИК KP.RU

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