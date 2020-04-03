Губернатор Белгородской области объявил апрель нерабочим

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко объявил весь апрель нерабочим. Об этом глава региона рассказал на своей странице «Вконтакте».Таким образом власти региона поддержали решение Президента Владимира Путина, о котором он заявил накануне в обращении к россиянам: в связи с пандемией COVID-19 объявить нерабочим период до 30 апреля. При этом, подчеркнул Евгений Савченко, продолжают работу системообразующие предприятия. Наверстать упущенное в материальном отношении можно будет после победы над вирусом. Власти региона гарантируют помощь малому и среднему бизнесу, всем, кто так или иначе пострадал в сложившихся условиях.

По мнению главы региона, главная задача сейчас – сохранить жизнь и здоровье каждого белгородца, сделать все, чтобы не допустить беды. Все остальные задачи пока отходят на второй план, тем более что экономическая ситуация в области надежная.