2020-04-03T11:12:15+03:00
Общество

Игорь Маковский: в любой ситуации мы готовы оставаться для производителей электрооборудования надежными партнерами

Глава энергокомпаний провел совещание с производителями электротехнического оборудования
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Генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский в режиме видеоконференции провел производственное совещание c руководителями организаций – производителей электротехнического оборудования и материалов, необходимых для обеспечения производственной деятельности электросетевого комплекса. На мероприятии обсудили вопросы стабильного производства и бесперебойных поставок необходимой энергетикам продукции в условиях сложной эпидемиологической обстановки.

Открыл встречу Игорь Маковский. Он отметил, что в сложившейся ситуации необходимо выстроить четкий алгоритм взаимодействия с партнерами – производителями основной продукции, обеспечивающей деятельность Обществ.

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- Нашей главной задачей на сегодня является обеспечение надежного энергоснабжения потребителей в регионах нашего присутствия и минимизации влияния внешних факторов на производственную деятельность. Ее решение требует создания всех необходимых условий для бесперебойной работы отечественных производителей оборудования и материалов, - сказал Игорь Маковский.

Глава энергокомпаний сообщил, что в текущем году «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» планируют обеспечить безусловное выполнение производственной программы и продолжить реализацию мероприятий цифровой трансформации. На сегодня в рамках этой работы Обществами заключены почти 1,5 тысяч договоров на общую сумму порядка 6 млрд рублей, объем проведенных поставок превышает 1,6 млрд. рублей. Производителям оборудования и материалов необходимо в сжатые сроки завершить производство и поставку всего законтрактованного объема. Все обязательства заказчика «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» выполнят в полном объеме, вне зависимости от развития ситуации.

- При любом сценарии приоритеты нашей работы будут неизменны. Это обеспечение качественной работы электросетевого комплекса, подготовка к ОЗП, реализация мероприятий цифровой трансформации, выполнение обязательств в области технологического присоединения, завершение всех проектов высокой стадии готовности. Мы готовы оставаться для производителей продукции и оборудования надежными партнерами. И рассчитываем на такой же ответственный подход с их стороны, - подчеркнул Игорь Маковский.

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