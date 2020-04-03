2020-04-03T10:51:52+03:00
Экономика

«Открытие» отменяет комиссии для предпринимателей

Это уже третий пакет мер поддержки, который реализует банк для малого и среднего бизнеса
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..Фото: Екатерина ПАПАКИНА
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Со 2 апреля «Открытие» отменяет комиссию за выдачу денежных средств в кассе для выплат заработной платы для действующих и потенциальных клиентов малого и среднего бизнеса из всех сегментов. Также - плату за ежемесячное обслуживание и комиссии на основных пакетах услуг расчетно-кассового обслуживания (РКО).

Абонентская плата отменяется на основных пакетах услуг - «Быстрый рост» и «Свой бизнес»; комиссии за ведение счета по стандартным тарифам, за безналичные поступления на расчетные счета на пакетах услуг «Первый шаг» и «Быстрый рост» и платежи в интернет-банке сверх лимита на пакетах услуг «Первый шаг», «Быстрый рост» и «Свой бизнес».

Предложение действует в течение трех месяцев и распространяется на всех новых клиентов – предпринимателей, а также на действующих клиентов банка из наиболее чувствительных к кризису отраслей. К ним относятся кафе и гостиницы, фитнес-клубы, кинотеатры, детские развивающие центры и другие компании сегментов спорта, отдыха и развлечений, а также заведения дополнительного образования и туристические агентства. С подробной информацией о предложении можно ознакомиться здесь.

Надия Черкасова, заместитель президента - председателя правления ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», подчеркивает:

- Наша задача, как надежного банка-партнера, обеспечить реальную поддержку и фактически отменить на 3 месяца значительную часть расходов наших клиентов, связанных с расчетно-кассовым обслуживанием. Уменьшив расходы предпринимателей и в то же время обеспечив их качественным банковским сервисом, мы помогаем преодолеть непростую ситуацию. Банк реализует меры поддержки для всех сегментов малого и среднего бизнеса, для действующих и новых клиентов «Открытия».

Это третий масштабный пакет мер поддержки, реализуемый банком для клиентов сегмента малого и среднего бизнеса. В рамках первого пакета с 25 марта начался прием заявлений на трехмесячные кредитные каникулы. Предложение предусматривает отсрочку по основному долгу и процентам сразу после обращения клиента без проведения финансового анализа его деятельности. Вторым пакетом 31 марта «Открытие» совместно с Wildberries запустил сервис экспресс-кредитования поставщиков онлайн-ритейлера на специальных условиях. Банк предоставил предпринимателям кредит с процентной ставкой от 9,5%. Его можно получить под залог товара в обороте, находящегося на складах Wildberries.

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