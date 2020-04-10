2020-04-09T23:57:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 10 апреля 2020: Родители обрывают телефоны департамента образования, бизнесу пока обрывать нечего

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Белгородской области на 10 апреля
Ирина ТАРАСОВА
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Дистанционное обучения оказалось настоящим испытанием для родителей.Дистанционное обучения оказалось настоящим испытанием для родителей.Фото: "КП" Архив
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За три недели региональный департамент образования принял более 1 300 звонков от граждан. И только за последние сутки был поставлен своеобразный рекорд — 162 обращения. Много жалоб на дистанционном обучение. Но если родители за эту неделю дистанционки хоть немного разобрались, что делать и к кому обращаться, то у представителей малого и среднего бизнеса — пока только накапливаются вопросы. Постепенно становится понятным, что к прошлому, докороновирусному периоду, возврата не будет. А значит — нужно перестраиваться. Как?

Обращаются и родители, и учителя

Чаще всего звонят жители Белгорода, Губкина, Старого Оскола, Нового Оскола, Шебекинского, Яковлевского городских округов, Белгородского, Прохоровского, Краснояружского, Чернянского районов, говорят в департаменте образования. Обращаются и родители, и учителя. Как правило, для того, чтобы уточнить технические моменты дистанционного обучения. Начальник департамента образования Белгородской области Елена Тишина говорит:

- Много жалоб 6 апреля, в первый день перехода на дистанционное обучение, было на то, что портал «Виртуальная школа» подвисает. В ситуации, когда порядка 160 тысяч школьников находятся на дистанционном обучении, достаточно сложно избежать технических сбоев. В настоящее время департамент цифрового развития области и Фабрика информационных технологий работают над технической модернизацией портала, чтобы увеличить его мощность, пропускную способность. Просим всех участников образовательного процесса проявить понимание.

Кстати, задать любые вопросы по организации дистанционного обучения можно двумя способами: позвонив по телефону 8 (4722) 32-40-34 (ежедневно с 8:30 до 18:00) или по номеру 8 (4722) 32-36-53 (работает круглосуточно, с возможностью оставлять голосовое сообщение).

Работать разрешили, а запреты оставили

Вчера губернатор Евгений Савченко подписал постановление № 39, которым внес изменения в прежнее постановление № 36 от 3 апреля. Документ четко регламентирует, работа каких организаций с 9 по 30 апреля остается под запретом.

Так, запрещены любые массовые мероприятия, в том числе деловые, спортивные, культурные и т. д. Остается закрытым доступ граждан в парки, сады, скверы, рекреационные зоны. До конца апреля не будут работать ночные клубы, дискотеки, кинотеатры, детские игровые комнаты, развлекательные центры для взрослых и детей, организации досуга и все структуры, связанные с активным отдыхом. Запрет сохраняется и на работу общепита – этот бизнес можно вести через дистанционную торговлю (навынос и доставку на дом), то есть без запуска клиентов в залы.

Также закрытыми остаются кальянные, ломбарды, микрофинансовые организации, косметологические, СПА и массажные салоны, бани, фитнес-центры, спортзалы и иные предприятия сферы услуг, где обязательно физическое присутствие гражданина. Исключением являются услуги, которые оказываются на основании лицензии на медицинскую деятельность.

В торгово-развлекательных центрах продолжат работу магазины товаров первой необходимости, зоотоваров, продовольствия. Разрешено работать парикмахерским и салонам красоты. Те организации, которые оказывают услуги населению, должны следить, чтобы на 1 человека приходилось не менее 4-х квадратных метров помещения. Работодатели обязаны обеспечить преимущественно дистанционный режим работы инвалидам, беременным, многодетным женщинам и женщинам с детьми до 7 лет.

Организациям, на которые не распространяется запрет или ограничения, постановлением правительства Белгородской области №147 от 9 апреля разрешили работу. При этом организации, которые по новым правилам могут работать, также обязаны выполнять меры по недопущению распространения коронавируса, которые утвердила своим постановлением главный санитарный врач по Белгородской области Елена Оглезнева 7 апреля. Отметим особо, что предприятиям рекомендуют сократить число работников до минимума.

ИСТОЧНИК KP.RU

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