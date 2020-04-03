Алексеевец с COVID-19 дышит самостоятельно, но находится в тяжелом состоянии

Подхвативший коронавирус алексеевец, которому пришлось подключить аппарат искусственной вентиляции легких, пока единственный житель Белгородской области, который заболел инфекцией не выезжая за границу. Удалось установить, что он заразился COVID-19 от московского гостя, с которым контактировал в начале заболевания. При этом у москвича были признаки ОРВИ. Предположение о том, что вирус могли завезти с Украины, не подтвердилось. Также не подтвердилась информация о том, что пациента мог заразить врач Алексеевской больницы. Врачи приложили все усилия, чтобы спасти пациента. Сейчас он находится в тяжелом состоянии, но дышит уже самостоятельно.

Ситуацию с пациентом из Алексеевки прокомментировала первый заместитель начальника Белгородского департамента здравоохранения Людмила Крылова. На лечение мужчина попал на восьмой день заболевания уже в тяжелой форме, врачи подключили его к аппарату ИВЛ. Людмила Крылова отметила: «Наша задача была максимально обеспечить его лечение. Подключили к аппарату ИВЛ и стали спасать. У него двустороннее поражение легких и есть сопутствующие заболевания. Очень надеемся, что поможем ему выздороветь».

Надежды медиков оправдались. В региональном департаменте здравоохранения сообщили, что состояние алексеевца улучшается: он уже дышит самостоятельно. Его состояние оценивают как средней степени тяжести, но у больного сохраняется пневмония. Ситуацию осложняет наличие у него хронических заболеваний и возраст, который относится к группе риска.

Напомним, что в Белгородской области 30 марта был объявлен режим самоизоляции. На въезде в регион работают три поста (Старый Оскол, Алексеевка, Ивня), где у въезжающих проверяют температуру и наличие ОРВИ. Полиция контролирует аэропорт, железнодорожных и автобусные вокзалы. Подъезды многоэтажек будут ежедневно обрабатывать с дезинфицирующим средством.

Сегодня на ежедневном брифинге сообщили, что на утро 3 апреля новых заболевших в области нет.