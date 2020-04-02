2020-04-02T15:42:03+03:00
Общество

Работа по развитию белгородского бизнеса продолжается

Реализация национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» не только не прекращена, но и успешно адаптирована в удобный – дистанционный - формат
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

СУРОВЫЕ РЕАЛИИ ПАНДЕМИИ

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина с 30 марта по 3 апреля в России объявлены выходные дни в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Ситуация в стране складывается непростая: угроза распространения инфекции коронавируса диктует свои условия. В частности, не только оперативно принять меры по сохранению здоровья людей, но и по поддержке экономической стабильности.

На Белгородчине уже разработан ряд антикризисных мер – Правительство области утвердило план действий по обеспечению устойчивого развития экономики, включающий поддержку представителей малого и среднего бизнеса. Предусмотрены отмена проверок, в том числе налоговых, 3-х месячная отсрочка на уплату страховых взносов и расширение доступа к льготным кредитам, субсидирование ставок и неприменения штрафных санкций в случае нарушения договорных обязательств, временная отсрочка по уплате аренды государственного или муниципального имущества, - сообщается на сайте Департамента экономического развития региона.

Продолжается и активная работа Регионального центра компетенций Белгородской области: все его сотрудники перешли на дистанционный режим работы с использованием современных цифровых сервисов онлайн-коммуникаций. В эти дни не все предприятия-участники нацпроекта приостановили свою деятельность. Предприятия, обеспечивающие людей продуктами питания и товарами первой необходимости, продолжают работать и внедрять инструменты бережливого производства. В этом им помогают эксперты РЦК в удаленном режиме: находятся на постоянной связи, обеспечивая методическими рекомендациями, консультациями, удаленно разрабатывают методические рекомендации, планы и контролируют ход реализации программы.

РАЗВИТИЕ ВОЗМОЖНО!

Не прекращается и обучение, которое является одной из ключевых задач РЦК. Дело в том, что с января нынешнего года Региональным центром компетенций внедрена и активно используется цифровая платформа «Webinar», позволяющая легко передавать знания в онлайн режиме. Внедрение платформы позволяет дистанционно проводить обучение для сотрудников предприятий-участников нацпроекта, проводить инструктажи и онлайн-встречи по всем вопросам, связанным с реализацией мероприятий программы повышения производительности труда на предприятиях. Использование сервиса онлайн-коммуникации позволяет предприятиям экономить ресурсы на обучении сотрудников, повышает качество обучения за счет и записи онлайн тренингов. Воспользоваться записанным тренингом и всеми материалами для повторения или поделиться материалами с коллегой можно в любое удобное время и на любом устройстве. Таким образом формируется база знаний программы повышения производительности труда в рамках реализации национального проекта.

В сегодняшней ситуации еще больше предпринимателей задумываются над сокращением затрат, уменьшением себестоимости продукции и повышении конкурентоспособности. Внедрение инструментов бережливого производства и участие в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости» - одна из возможностей, позволяющих это сделать.

Еще напомним, что стать участником федерального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», предприятие может при соответствии следующим базовым критериям:

В Региональном центре компетенций Белгородской области информируют: предприятия, желающие принять участие в Национальном проекте могут оставить заявку на сайте ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ.РФ, а также прислать запрос для получения консультации на электронную почту rck31@mail.ru.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Я не играла, а злилась»: фельдшер из Выборга рассказала, как появилось видео о коронавирусе, собравшее 6 000 000 просмотров
Эмоциональное выступление Виктории Шутовой сделало ее звездой интернета - женщину зовут в «Модный приговор» и «Давай поженимся» и наперебой предлагают рекламу в Instagram
Новости 24
У жителя Белгорода первичный тест показал наличие инфекции коронавируса
Банк «Открытие» продолжит обслуживание карт с истекшим сроком действия
Белгородцы смогут приобрети защитные маски в киосках печати и овощных павильонах
В Белгородской области будут вести учет всех въезжающих в регион жителей Москвы и Подмосковья
Приставы помогли белгородским монтажников получить зарплату
2 апреля в Wink состоится цифровая премьера фильма «Лед-2»
Белгород на удаленке: горожане стали больше говорить и качать
Белгородские следователи возбудили уголовное дело по факту хищения денежных средств со счетов медучреждения
Хард-рок в стиле digital — видеосервис Wink представляет онлайн-концерт группы «Ария»
ПАО "БАНК УРАЛСИБ" подвел итоги деятельности в 2019 году в соответствии с РСБУ
ВТБ выдал первые беспроцентные кредиты предпринимателям
В Белгородской области с 30 марта в детских садах работают только дежурные группы
Сбербанк фиксирует пониженный спрос клиентов на наличные рубли и иностранную валюту
В Старом Осколе подтвердились два первичных теста на коронавирус
Пациент из Алексеевки дышит с помощью аппарата ИВЛ
В Старооскольском округе продолжается реставрация памятников
В Белгороде ночью патрульные машины полиции будут искать работающие клубы и кальянные
С начала года белгородские пограничники выявили около 700 нарушителей государственной границы
Металлоинвест усиливает меры противодействия короновирусу
Белгородская полиция взяла под контроль въезжающих в регион
«Открытие» повысил ставки по вкладам
Tele2 дополняет тарифы уникальными предложениями для абонентов в период самоизоляции
В Белгороде резко пошли в гору цены на лимоны и имбирь
За 2019 и с начала 2020 года группа «Россети» взяла на обслуживание более 1 200 ранее бесхозяйных объектов
О режиме работы отделений Банка УРАЛСИБ с 1 апреля 2020 года
У горе-папаши продали квартиру, чтобы вернуть долги по алиментам
ВТБ принял более 13 тысяч обращений розничных клиентов по реструктуризации кредитов