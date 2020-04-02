Работа по развитию белгородского бизнеса продолжается

СУРОВЫЕ РЕАЛИИ ПАНДЕМИИ

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина с 30 марта по 3 апреля в России объявлены выходные дни в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Ситуация в стране складывается непростая: угроза распространения инфекции коронавируса диктует свои условия. В частности, не только оперативно принять меры по сохранению здоровья людей, но и по поддержке экономической стабильности.

На Белгородчине уже разработан ряд антикризисных мер – Правительство области утвердило план действий по обеспечению устойчивого развития экономики, включающий поддержку представителей малого и среднего бизнеса. Предусмотрены отмена проверок, в том числе налоговых, 3-х месячная отсрочка на уплату страховых взносов и расширение доступа к льготным кредитам, субсидирование ставок и неприменения штрафных санкций в случае нарушения договорных обязательств, временная отсрочка по уплате аренды государственного или муниципального имущества, - сообщается на сайте Департамента экономического развития региона.

Продолжается и активная работа Регионального центра компетенций Белгородской области: все его сотрудники перешли на дистанционный режим работы с использованием современных цифровых сервисов онлайн-коммуникаций. В эти дни не все предприятия-участники нацпроекта приостановили свою деятельность. Предприятия, обеспечивающие людей продуктами питания и товарами первой необходимости, продолжают работать и внедрять инструменты бережливого производства. В этом им помогают эксперты РЦК в удаленном режиме: находятся на постоянной связи, обеспечивая методическими рекомендациями, консультациями, удаленно разрабатывают методические рекомендации, планы и контролируют ход реализации программы.

РАЗВИТИЕ ВОЗМОЖНО!

Не прекращается и обучение, которое является одной из ключевых задач РЦК. Дело в том, что с января нынешнего года Региональным центром компетенций внедрена и активно используется цифровая платформа «Webinar», позволяющая легко передавать знания в онлайн режиме. Внедрение платформы позволяет дистанционно проводить обучение для сотрудников предприятий-участников нацпроекта, проводить инструктажи и онлайн-встречи по всем вопросам, связанным с реализацией мероприятий программы повышения производительности труда на предприятиях. Использование сервиса онлайн-коммуникации позволяет предприятиям экономить ресурсы на обучении сотрудников, повышает качество обучения за счет и записи онлайн тренингов. Воспользоваться записанным тренингом и всеми материалами для повторения или поделиться материалами с коллегой можно в любое удобное время и на любом устройстве. Таким образом формируется база знаний программы повышения производительности труда в рамках реализации национального проекта.

В сегодняшней ситуации еще больше предпринимателей задумываются над сокращением затрат, уменьшением себестоимости продукции и повышении конкурентоспособности. Внедрение инструментов бережливого производства и участие в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости» - одна из возможностей, позволяющих это сделать.

Еще напомним, что стать участником федерального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», предприятие может при соответствии следующим базовым критериям:

В Региональном центре компетенций Белгородской области информируют: предприятия, желающие принять участие в Национальном проекте могут оставить заявку на сайте ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ.РФ, а также прислать запрос для получения консультации на электронную почту rck31@mail.ru.