Клиенты «Открытие» Private Banking заработали 2,6% годовых в валюте

Стратегия ИСЖ «СмартФонды» от «Росгосстрах Жизнь», которую клиенты Private Banking «Открытия» могли оформить в начале 2019 года – это долгосрочный валютный инструмент, который позволяет получать доход и выплаты ежегодно.

Инвесторам предлагают заработать на индексе, который включает в себя сразу восемь международных инвестиционных фондов. Среди них – фонды акций, облигаций и альтернативных инвестиций. При этом клиент имеет возможность заработать на динамике пяти самых эффективных из них. Он получает доход по полису, если на дату выплаты купона стратегия (то есть индекс, на которой она базируется) была в плюсе.

- В ситуации, когда многие инвесторы столкнулись с существенной переоценкой своего портфеля, мы не только можем гарантировать 100-процентный возврат всех вложенных средств, но и выплачиваем доход по нашим стратегиям. «Росгосстрах Жизнь» позволяет клиентам не только чувствовать себя в безопасности от «идеального шторма», который мы сейчас наблюдаем на рынках, но и предлагает им самые оптимальные стратегии для инвестиций, – говорит Владимир Тураев, руководитель по развитию инвестиционно-страховых продуктов СК «Росгосстрах Жизнь».

Напомним, ООО СК «Росгосстрах Жизнь» — дочерняя компания ПАО СК «Росгосстрах», входящая в группу ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», акционером которого является Банк России. Специализируется на инвестиционно-накопительных продуктах страхования жизни, которые реализует через агентскую сеть и через банки-партнеры.