2020-04-09T15:52:51+03:00
Общество

Белгородские школьники на «удаленке» стали внимательнее относиться к учебе

Такой «побочный эффект» определил учитель информатики из Строителя Никита Шумаков
Ирина ТАРАСОВА
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Полина Пронина очень ответственно относится к дистанционному обучению. Фото из архива Веры Прониной.Полина Пронина очень ответственно относится к дистанционному обучению. Фото из архива Веры Прониной.
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На днях Никита Шумаков наделал много шума не только в городе Строитель, но и приятно удивил всю Белгородскую область. Новость о том, что учитель информатики каждый вечер при помощи обычного проектора, высвечивающего на стену соседней многоэтажки призывы не унывать в период самоизоляции, мгновенно разошлась по Интернету. «КП» он рассказал, что просто захотел добавить нотку позитива в такие непростые будни. И, конечно, общаясь, зашла речь и о дистанционном обучении. Оказалось, что не все так плохо. Ведь многие дети, считает Никита, стали даже более ответственно относиться к занятиям. Этот «побочный эффект» еще себя покажет, уверен Никита.

Несмотря на сбой программы, уроки провели все учителя

Никите Шумакову всего 29, при этом он работает в системе образования уже 10 лет.

- Параллельно занимаюсь ремонтом всякой техники. Вот, кстати, так и проектор ко мне попал, отдали, как нерабочий на запчасти. Теперь — вполне живой, работает. И здорово пригодился в эти дни, - рассказывает Никита.

Что с переходом на дистанционное обучение возникли проблемы — было вполне предсказуемо, считает Никита.

- Для меня это было понятно с самого начала, так как никто не ожидал, что дистанционное обучение может вдруг понадобится здесь и сейчас такому количества людей. Почему-то все забыли об Итишниках, которые ночами не спали, чтобы перевести почти все сферы деятельности на удаленку. Начиная от школ и заканчивая экономикой и делопроизводством. Сейчас, кстати, «Визуальная школа» работает гораздо стабильнее, чем в первый день, - говорит Никита.

Кстати, сбои программы дали совсем неожиданный эффект. Когда учителя не смогли зайти на порталы, то все кинулись искать выход. И нашли. Каждый по своему, но ведь программу нужно выполнять, да и ЕГЭ не за горами. Кто-то воспользовался электронной почтой, кто-то различными мессенджерами, кто-то смог организовать видеоурок. Но уроки провели все.

Дистанционная форма обучения интересна многим ребятам

- Могу поделиться своими впечатлениями. За эту неделю работы на дистакционке заметил, что большинство детей к занятиям подходит более ответственно, даже те, кто на уроках проявлял себя достаточно слабо. Я объясняю это тем, что детям эта форма обучения — интересна, это для них что-то новое. И, конечно, нельзя не учитывать дополнительный контроль со стороны родителей, - делится своими впечатлениями Никита Шумаков. - И еще один пример. Сегодня девочка, которая училась всегда средне, получила задание скачать среду разработки по ссылке, установить на домашний компьютер и выполнить задание по учебнику. Девочка с установкой на компьютер не справилась, но сама нашла аналог программы для планшета и сдала задание. Молодец! Сейчас главное, чтобы этот интерес у ребят не пропал.

Роскошь человеческого общения

- Может,- говорит мама, - этот период вынужденной изоляции сделает нас всех чуть добрее и напомнит нам простые слова классика, то нет ничего важнее, чем роскошь человеческого общения?..И все же детям не хватает живого общения. Это видно из наблюдений за внутриклассными чатами. Это подтверждают родители. Одна из мам рассказала, что ее растрогало чуть ли до слез, когда она увидела у дочери в чате, как ребята благодарят учительницу за проведенный урок и пишут, что очень рады ее видеть, а она отвечает, что тоже по ним очень скучает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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