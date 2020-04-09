Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 9 апреля 2020: У соседей рост заболеваний резко пошел вверх

Статистика заболеваний COVID-19 пошла вверх. Пока вселяет надежду, что за минувшие сутки в Белгородской области всего 4 заболевших. Итого — уже 18. В то же время, у соседней Липецкой области — за сутки 18 заболевших, в Воронежской — 10. На фоне роста заболеваний губернатор Евгений Савченко пообещал, что с сегодняшнего дня к работе может вернуться малый и средний бизнес. Как белгородцы втягиваются в новую жизнь, кому помогут власти в это тяжелое время, условия которого жестко диктует короновирус, узнавала «КП».

Кто же эти новые четыре заболевших COVID-19

Как рассказали во время заседания оперативного штаба, в Белгородской области за минувшие сутки прибавилось 4 новых заболевших. Трое из них проживают в Красненском районе — это семья, мать и двое детей. Они недавно приехали из-за границы. У всех заболевание протекает в легкой форме, признаков ОРВИ не наблюдается. Их оставили дома, обязав соблюдать режим самоизоляции.

Еще одна заболевшая — жительница Вейделевского района. Она контактировала с заболевшей ранее женщиной, которая сейчас находится в стационаре Старооскольской окружной больницы Святителя Луки Крымского под наблюдением врачей. По прежнему в статистике уклоняющихся от соблюдения режима самоизоляции значится 7 человек. Они находятся в розыске. При этом уже 208 белгородцев привлечены к административной ответственности за нарушения режима самоизоляции.

Губернатор пообещал, что сегодня малый и средний бизнес вернется к работе

Евгений Савченко, который вчера отметил свой 70-летний юбилей, обращаясь к белгородцам со своей страницы в социальной сети, пообещал, что с сегодняшнего дня белгородские предприятия и организации вернутся к прежнему режиму работы.

Губернатор отметил, что сейчас перед регионом стоит две задачи. Первая — не допустить широкого распространения инфекции. Для этого приняты исчерпывающие меры: запрещены массовые мероприятия, закрыты учреждения досуга и культуры, места общественного питания, спортивные организации. Мобилизована система здравоохранения: закупается необходимое оборудование и формируется коечный фонд. Вторая задача — не допустить стагнации экономики. Для этого уже с сегодняшнего дня к работе в прежнем режиме вернется большинство предприятий и организаций, в том числе малый и средний бизнес.

Но, как отметил губернатор, работодатели обязаны соблюдать жесткие требования. А именно: обеспечить социальную дистанцию людей не менее полутора метров; ежедневно проверить замер температуры всех работников; проводить дезинфекционные мероприятия; позаботиться о безопасной доставке сотрудников к месту работы и обратно.

Также работодателям рекомендовано перевести на удаленную работу или предоставить оплачиваемый отпуск беременным женщинам, многодетным матерям, женщинам с малолетними детьми, работникам с ограниченными возможностями здоровья, гражданам старшего поколения.

Евгений Савченко отметил: «Обращаясь к работодателям, прошу вас четко соблюдать все требования. Помните, что от ваших действий и решений напрямую зависят человеческие жизни».

Как именно должны выполняться рекомендации губернатора, станет ясно в ближайшее время, когда власти предоставят официальный документ с четкими разъяснениями.