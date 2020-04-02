Профилактические меры в Белгороде от коронавируса : что будет сделано и в какие сроки?

Власть и медики Белгородской области предпринимает немалые усилия, чтобы сдержать распространение опасной инфекции. Белгородская область, как и большинство других субъектов Российской Федерации, перешла на режим полной самоизоляции. Среди главных профилактических мер от коронавируса - запрет покидать свои жилища. Выходить можно, но не надолго и по существенным причинам. Всех, без исключения, волнует, что будет сделано и в какие сроки? Ответить на этот вопрос непросто, а еще сложнее осуществить все намеченное. Каждый сегодня вносит свою лепту в борьбу за здоровье белгородцев.

Режим самоизоляции позволил выиграть время для мобилизации и наращивания возможностей медицинских учреждений в борьбе с коронавирусом. Это дало возможность оградить от угрозы старшее поколение, детей, школьников и студентов, подчеркнул во втором обращении к нации Президент РФ Владимир Путин.

В обращении глава государства подчеркнул, что медицинские работники сегодня находятся на «передовой». В Белгородской области необходимости в тотальном тестировании на коронавирус нет. Тестируются все, кто приехал из-за границы - на 10-й день самоизоляции. Также врачи проверяют всех больных пневмонией и тех, кто мог с ними контактировать. В день медики делают 150-200 тестов. Для этого сертифицированы 2 лаборатории - Центр гигиены и эпидемиологии и Центр профилактики и борьбы со СПИДом.

Первый замначальника Белгородского департамента здравоохранения Людмила Крылова разъяснила, что все белгородцы и жители области, нуждающиеся в экстренной медицинской помощи, будут ее получать в прежнем режиме. К приобретению аппаратов искусственного вентилирования легких привлечен региональный бизнес. Слов благодарности заслуживают и сотрудники других сфер, которые продолжают работать, а также волонтеры.

На Белгородчине решается и такой проблемный вопрос как возможность приобрести защитные маски. Продажу масок, произведенных частными предпринимателями региона, уже запустил ИД «Мир Белогорья» через собственную сеть розничных киосков. Стоимость многоразовой маски в рознице со всеми наценками – 70 рублей. Это один из самых бюджетных вариантов сегодняшнего рынка.

Тем не менее, поводов для тревоги немало: угроза сохраняется, пик эпидемии ни в мире, ни в России, ни в Белгородской области не пройден.

Поэтому президент объявил, что режим тотальной самоизоляции продлится до 30 апреля включительно с непременным условием сохранения зарплаты.

Владимир Путин подчеркнул: если в Москве пока не удалось сдержать рост инфекции, то в некоторых регионах не зафиксировано ни одного случая заболевания. Исходя из этого главам регионов предоставлены дополнительные полномочия - они должны будут определить оптимальный набор профилактических мероприятий, адекватных ситуации на их территории.

Свои действия региональные власти должны согласовывать с Роспотребнадзором, а полпредам президента в округах поручено плотно контролировать работу регионов. При этом главный приоритет местных властей – сохранение рабочих мест и доходов жителей регионов.

Напомним, что в этот период продолжают работу органы власти, непрерывные производства, продуктовые магазины, аптеки и все службы сферы жизнеобеспечения. Но исходя из эпидемиологической ситуации в конкретном регионе период нерабочих дней может быть сокращен. Определенный, весьма сдержанный оптимизм, внушает тот факт, что помимо продовольственных магазинов и аптек, начиная со 2 апреля в Белгородской области заработают магазины автозапчастей, строительных материалов и сельхозтоваров.