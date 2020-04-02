2020-04-02T13:08:56+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 2 апреля: В Старом Осколе подтвердился новый случай заражения

«КП» собрала последние новости о ситуации с коронавирусом в области на этот час
Ирина ТАРАСОВА
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В Старом Осколе подтвердился случай зараженияВ Старом Осколе подтвердился случай зараженияФото: "КП" Архив
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В Старом Осколе, увы, подтвердился еще один случай заражения коронавирусной инфекцией в области. Вчера глава администрации округа Александр Сергиенко сообщил, что первичные положительные анализы двух пациентов направлены на проверку в лабораторию Новосибирска. Медики области заверили белгородцев, что они не останутся без экстренной медпомощи в условиях объявленной пандемии. И разъяснили, как именно и кому она будет оказываться. На призыв правительства области помочь с покупной аппаратов ИВЛ откликнулись крупнейшие предприятия региона.

Староосколец с установленным COVID-19 находится под непрерывным наблюдением врачей

В Старом Осколе под подозрение на коронавирус попали два человека. Об этом вчера в соцсети сообщил глава администрации горокруга Александр Сергиенко. Сегодня он написал: «Федеральная лаборатория в Новосибирске подтвердила наличие коронавируса в одном из двух тестов, отправленных ранее из Старого Оскола. Пациент с установленным COVID-19 находится под непрерывным наблюдением врачей».

Белгородцы экстренную медицинскую помощь будут получать в прежнем режиме

Об этом на брифинге сообщила первый замначальника регионального департамента здравоохранения Людмила Крылова. Она подчеркнула, что все нуждающиеся в экстренной медицинской помощи будут ее получать в прежнем режиме.

Логистика оказания неотложным плановым пациентам также продумана: горбольницы будет страховать областная клиническая больница. При этом плановые операции, не касающиеся нарушения работы органов, перенесены на время после окончания эпидсезона (в том числе косметологические). На площадку горбольницы №1 перенесены и все ургентные случаи.

На базе городской больницы №2 Белгорода формируется резервный коечный фонд для больных коронавирусом на 180 коек. Все они оснащаются кислородом. Работы должны быть завершены к 3 апреля.

Также чиновник отметила, что отделения, располагавшиеся в корпусе белгородской городской больницы №2, в котором сегодня формируют резерв для приема зараженных коронавирусом, переедут на площадку городской больницы №1.

Правительство региона поблагодарило компании, направившие средства на покупку медоборудования

В числе предприятий, которые уже откликнулись на призыв правительства помочь с покупкой аппаратов искусственного вентилирования легких и другого необходимого оборудования, – ГМК «Металлоинвест», ГК «ЭФКО», АО «Яковлевский ГОК» и многие другие. Руководство и медики области выразили огромную благодарность за оперативный отклик и существенный вклад этих предприятий в общее дело, направленное на сохранение жизни и здоровья белгородцев.

Напомним, что накануне губернатор области Евгений Савченко обратился к руководителям предприятий и жителям области с просьбой пожертвовать средства на дооснащение медицинских организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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