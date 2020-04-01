При поддержке Металлоинвеста в Губкине благоустроят парк

В рамках соглашения о социально-экономическом партнёрстве с Правительством Белгородской области компания направила на реновацию городского парка на улице Скворцова 57 миллионов рублей. Сейчас в верхней части старого парка уже идут строительно-монтажные работы по возведению спортивных и игровых площадок.

Устанавливаются современные комплексы для детей младшего возраста: 30-метровая канатная дорога, Пиратский корабль с горкой и монорельсом, комплексы для лазания «Остров сокровищ» и «Дракон», разнообразные качели, качалки, вертушки.

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Для ребят постарше здесь появятся уникальные воркаут-комплексы и тренажеры для фитнеса и силовых тренировок на свежем воздухе.

Некоторые объекты не имеют аналогов не только на Белгородчине, но и в других регионах России, но все они отличаются надёжностью, экологичностью и безопасностью, а ещё необычным дизайном.

- Компания «Металлоинвест» заботится о создании качественной городской среды для жителей регионов присутствия, – прокомментировал Олег Михайлов, управляющий директор Лебединского ГОКа, депутат Белгородской областной Думы. – Для нас очень важно менять к лучшему и осовременивать облик любимого города Губкина, ведь когда преображается обстановка вокруг, улучшается и настроение, и образ мыслей, появляется вдохновение жить, работать, развиваться. Уже этим летом на новых площадках наши губкинские дети будут не только веселиться, но и развивать моторику, пространственное мышление, воображение.

Для оснащения территории оборудованием предпочтение было отдано датской фирме с мировым именем, которая известна своим серьёзным и креативным подходом к созданию игровой среды.

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Комплексное благоустройство территории включает: укладку травмобезопасного покрытия, монтаж дополнительного освещения, систем оповещения и видеонаблюдения по всему периметру, wi-fi-покрытие, установку скамеек. Всё для того, чтобы обеспечить губкинцам комфортный, безопасный и разнообразный отдых и подарить старому парку новую жизнь.

Все работы идут согласно графику. Открытие комплекса станет отличным подарком юным губкинцам и их родителям ко Дню защиты детей 1 июня.