2020-04-01T15:09:59+03:00
Здоровье

Металлоинвест усиливает меры противодействия короновирусу

В связи с угрозой распространения инфекции расширены защитные и профилактические мероприятия
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Главный приоритет - подчеркивают в компании - здоровье сотрудников, их родных и близкихГлавный приоритет - подчеркивают в компании - здоровье сотрудников, их родных и близких
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В местах большой проходимости сотрудников устанавливаются ультрафиолетовые рециркуляторы для обеззараживания воздуха. Они полностью безопасны для использования в присутствии людей.

Работникам на входе измеряют температуру тела с помощью пирометров – бесконтактных термометров.

Обеспечиваются перчатками сотрудники, работа которых связана с частыми персональными контактами – охранники, сотрудники столовых, кассиры.

Ультрафиолетовые рециркуляторы обеззараживают воздух, не вредя человеку.

Ультрафиолетовые рециркуляторы обеззараживают воздух, не вредя человеку.

В целях соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора и Всемирной организации здравоохранения для обеспечения безопасной дистанции в 1,5-2 метра между работниками и предотвращения массового скопления людей принято решение о временной приостановке работы систем АСОПа (алкорамок и алкотестеров) на проходных комбинатов.

Сотрудники охраны предприятий будут осуществлять визуальный контроль работников, проходящих через пропускные пункты, и проводить проверки в случае возникновения подозрений на состояние алкогольного опьянения.

Выборочное обследование работников также будут проводить мобильные медицинские бригады.

Компания «Металлоинвест» принимает все необходимые меры для предупреждения коронавирусной инфекции и сохранения позитивного морального климата в трудовых коллективах. Напоминаем о личной ответственности каждого за соблюдение правил безопасности на производстве, личной гигиены и мер предосторожности.

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