ВТБ Капитал Инвестиции победили в двух номинациях Europe Banking Awards 2019

По результатам опроса, ВТБ Капитал Брокер в третий раз подряд признан лучшим брокером в России. Кроме того, победителем среди компаний, управляющих активами.

ВТБ Капитал Инвестиции сегодня являются одним из самых быстро развивающихся бизнесов на российском рынке инвестиций. Клиентская база за последний год выросла в два раза, до 715 тысяч человек. Активы под управлением увеличились на треть, превысив 2 триллиона рублей в январе 2020 года. Наибольший рост продемонстрировал сегмент розничного бизнеса. Клиентские средства физлиц увеличились на 58%, до 922 миллиардов рублей, средства юрлиц выросли на 9% - до 1,1 триллиона к концу 2019-го.

ВТБ Капитал Инвестиции представляют собой единую платформу инвестиционных продуктов Группы ВТБ и специализируются на услугах по управлению активами для российских и международных инвесторов, брокерском обслуживании розничных и корпоративных клиентов, финансовом консультировании и предоставлении доступа к рынкам Форекс.

По итогам 2019 ода ВТБ стал безусловным лидером российского рынка по объемам привлечения средств в паевые инвестиционные фонды. За год инвесторы вложили в ПИФы ВТБ Капитал Управление активами 49,5 миллиарда рублей. Это порядка половины средств, привлеченных всеми игроками рынка. Высокий уровень доверия инвесторов к фондам ВТБ обусловлен в том числе показателями эффективности управления их активами. По итогам года ВТБ – Фонд Акций оказался самым доходным среди всех фондов акций на рынке со стоимостью чистых активов более 100 миллионов рублей. Его годовая доходность составила 38%. ВТБ – Индекс Мосбиржи занял первое место среди всех крупных (более 100 миллионов) индексных фондов. Фонды ВТБ также остаются лидерами по версии Investfunds по минимальным инфраструктурным расходам.

- Благодарим за высокую оценку нашей работы. Для нас абсолютный приоритет оставаться лидерами по уровню удовлетворенности наших клиентов, при этом особенное внимание уделять надёжности наших сервисов и услуг. Будем дальше совершенствовать свои продуктовые предложения, чтобы быть партнёром наших клиентов в их сбережениях и инвестициях на всю жизнь. В это годы мы расширим линейку биржевых фондов, которые сейчас активно набирают популярность. Будем совершенствовать мобильное приложение «ВТБ Мои Инвестиции», работать над предоставлением прямого упрощенного доступа к инвестиционным инструментам в ВТБ-Онлайн», и многое другое - отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент, руководитель департамента брокерского обслуживания ПАО Банк ВТБ.

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