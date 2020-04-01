Даже если карантин – для унынья нет причин!

Готовы? Тогда - вперед, в онлайн-видеосервис Wink и интерактивное ТВ от «Ростелекома»! К слову, Wink - это цифровая платформа впечатлений, объединяющая все преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра. При оформлении подписки контент становится доступен на любом экране: домашнего телевизора, смартфона или планшета, ноутбука и компьютера.

ТЫСЯЧИ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Что ж, разберемся во всем без спешки и по порядку. Итак, чем себя занять с пользой не только для здоровья, но и для ума?

Во-первых, соблюсти все требования врачей и властей. Во-вторых, не унывать и настроиться на активную культурную программу, ведь Wink открыл бесплатный доступ к лучшим телеканалам о театрах, музеях и концертах. Здесь можно бесплатно смотреть их целых пять: для всех действующих подписчиков они доступны в разделе «Моя коллекция», а для новых клиентов - сразу после регистрации.

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Что будем смотреть? Лучшие мировые каналы! А именно: Mezzo (кнопка 516) – европейский телеканал, посвященный классической музыке, опере, балету, джазу и этнической музыке; Mezzo live HD (кнопка 909) - здесь представлены программы, которые создаются исключительно в формате высокой четкости (Full HD); Театр (кнопка 417) - российский телеканал о театральном искусстве; Museum (кнопка 947) - первый телеканал, полностью посвященный изобразительному искусству, в эфире которого транслируются и экскурсии и даже уроки рисования; iConcerts (кнопка 948) - исключительно живая музыка и самый большой видео архив с концертами всех популярных жанров.

Естественно, для любителей отечественных трендов в онлайн-кинотеатре Wink тоже кое-что припасено: цифровой релиз блокбастера Федора Бондарчука «Вторжение». Кстати, фантастический боевик вышел при поддержке «Ростелекома», по ходу фильма упоминается несколько его цифровых сервисов, а один из героев даже устраивается в компанию стажером. Действие «Вторжения» разворачивается спустя два года после событий первого фильма. Добавились новые герои, изменились масштабы. В общем, будет интересно и захватывающе.

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Но если вы, правильные и строгие родители, считаете, что вашим чадам рановато смотреть творение Бондарчука – возьмите на заметку цифровой сервис образования «Ростелеком. Лицей». Всего за 1 рубль в месяц компания дает мощную поддержку родителям и школьникам, которые находятся на дистанционном обучении. В частности, два направления - «Школа» и «Развитие» - не только помогают детям изучать учебную программу, готовиться к ОГЭ и ЕГЭ, делать домашние задания, но и узнавать о важном, всесторонне развиваться. В сервисе собраны видеоуроки от ведущих российских школ, тесты и конспекты, он позволяет учиться онлайн по школьной программе.

Отличная новость и для участников заключительного тура олимпиады Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ). Они получат специальный промокод от «Ростелекома», позволяющий с любого устройства бесплатно смотреть в Wink познавательные фильмы и образовательный контент от лучших преподавателей страны. Создан и специальный тематический раздел «Олимпиада КД НТИ», в котором собраны художественные фильмы про искусственный интеллект, роботов, технологии и будущее человечества. А в разделе «Учись онлайн» доступны эксклюзивные онлайн-курсы для школьников по разным предметам.

СДЕЛАЙ САМ!

А вот теперь поговорим о самом главном. Каждый из нас может сделать свой досуг неповторимым, познавательным, избавленным от негативных впечатлений. И снова Wink от «Ростелекома» - наш главный помощник. С заботой об абонентах разработан уникальный для российских видеосервисов тариф «Трансформер».

Само его название говорит о том, что мы собираем телеконструктор в зависимости от собственных интересов и потребностей. Особенно приятно, что не придется переплачивать за те многочисленные каналы, которые не собираешься смотреть.

В пакет тарифа уже включена коллекция российского и мирового кино и сериалов. По умолчанию в него входят 5 000 популярных фильмов и сериалов и 150 базовых телеканалов. Дополнительные телеканалы и фильмы объединены в 12 мини-пакетов по самым разным тематикам, из них пользователь может выбрать пять. Набор смело можно менять до того момента, пока не выберешь оптимальный - при этом цена подписки не изменится.

Кстати, до конца июня действует акция, где подписчикам предоставляется доступ ко всем двенадцати мини-пакетам за базовую цену. А всего в Wink доступно более 260 телеканалов.

Согласитесь, отличная идея для сохранения бюджета и хорошего настроения в эти неспокойные дни. Оставаться дома, заботясь о здоровье – вместе с «Ростелекомом» это действительно здорово!