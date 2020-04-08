Число заболевших коронавирусом в Белгородской области на 8 апреля 2020 года составило 18 человек

В Белгородской области, как сообщил в 10.45 Стопкороновирус.рф, выявлено 4 новых случая заболевания COVID-19. В целом количество заболевших в регионе на сегодня, 8 апреля, составило 18 человек. По России инфекция за минувший день выявлена у 1 175 (вчера эта цифра составляла 1154) человек. Общее число заболевших по России на 8 апреля составило 8 672 человека.

К сожалению, и у наших соседей по Центральному Черноземью количество заболевших прибавилось. В Липецкой области количество заболевших на сегодняшний день составило 44 (вчера там было 26 заболевших COVID-19). В Воронежской области 33 заболевших (плюс 10 за минувшие сутки). В Тамбовской области 21 заболевший, в Орловской области статистика не изменилась (на вчерашний день количество заболевших составляло 12 человек). А вот у наших соседей в Курской области только за вчерашний день прибавилось 6 заболевших (вчера эта цифра составляла 4 человека).

По России увеличилось и количество умерших пациентов. Всего за время пандемии в стране из-за вируса из жизни ушли 63 человека.