2020-04-08T12:38:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Белгородской области на 8 апреля 2020 года составило 18 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Белгородской области на 8 апреля 2020 года
Ирина ТАРАСОВА
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Число заболевших коронавирусом в Белгородской области на 8 апреля 2020 года составило 18 человек.Число заболевших коронавирусом в Белгородской области на 8 апреля 2020 года составило 18 человек.Фото: "КП" Архив
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В Белгородской области, как сообщил в 10.45 Стопкороновирус.рф, выявлено 4 новых случая заболевания COVID-19. В целом количество заболевших в регионе на сегодня, 8 апреля, составило 18 человек. По России инфекция за минувший день выявлена у 1 175 (вчера эта цифра составляла 1154) человек. Общее число заболевших по России на 8 апреля составило 8 672 человека.

К сожалению, и у наших соседей по Центральному Черноземью количество заболевших прибавилось. В Липецкой области количество заболевших на сегодняшний день составило 44 (вчера там было 26 заболевших COVID-19). В Воронежской области 33 заболевших (плюс 10 за минувшие сутки). В Тамбовской области 21 заболевший, в Орловской области статистика не изменилась (на вчерашний день количество заболевших составляло 12 человек). А вот у наших соседей в Курской области только за вчерашний день прибавилось 6 заболевших (вчера эта цифра составляла 4 человека).

По России увеличилось и количество умерших пациентов. Всего за время пандемии в стране из-за вируса из жизни ушли 63 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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