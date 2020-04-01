В Белгородском депздраве рассказали, как в регионе лечат заболевших COVID-19

На прошедшем брифинге замначальника регионального департамента здравоохранения Ирина Николаева рассказала, что лечение больных коронавирусом белгородцев производится в строгом соответствии рекомендациям Минздрава.

Так, уже применяется комбинированный препарат «Калетра», который сегодня используют для лечения ВИЧ-инфекции. Он является ингибитором протеаз вируса — разрушает его ферменты и не дает ему продолжать жить в организме человека. В области этот препарат есть в достаточном объеме и его уже активно используют для лечения заболевших COVID-19.

Также Минздрав рекомендует использовать иммуноглобулинов. Как подчеркнула Ирина Никоалева, их биологическая роль в организме связана с участием в процессах поддержания иммунитета. Необходимые препараты есть в регионе о достаточном количестве.

Последние рекомендации связаны с применением препарата, который использовался для лечения малярии. Такие препараты препятствуют проникновению вируса в клетку и его дальнейшему размножению.