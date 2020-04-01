Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 1 апреля: губернатор Евгений Савченко рассказал о ситуации в регионе

Инстинкт самосохранения должен возобладать, считает губернатор Евгений Савченко. Опыт Италии и других стран Европы и в США показал всю серьезность ситуации. Главное - соблюдать меры личной предосторожности, которые рекомендуются санитарными службами, соблюдать режим самоизоляции, быть просто дома в эту нерабочую неделю. О продлении нерабочей недели будет все известно в четверг-пятницу.

В области уже есть один контактный зараженный

Евгений Савченко подчеркнул:

- Я склоняюсь к тому, что режим самоизоляции будет продлен. Мы сегодня на территории области уже имеем человека со вторичным заражением, то есть он заразился от того, кто привез эту инфекцию извне. Это уже контактные зараженные».

При этом необходимости в тотальном тестировании на коронавирус сегодня нет. Тестируются все, кто приехал из-за границы - на 10 день самоизоляции. Также врачи проверяют всех пневмобольных и тех, кто мог с ними контактировать. В день врачи делают 150-200 тестов. Возможности позволяют делать до 400 тестов в день. Для этого сертифицированы 2 лаборатории - Центр гигиены и эпидемиологии и Центр профилактики и борьбы со СПИДом.

В наличии имеем пока 264 аппарата искусственной вентиляции легких

В регионе сегодня имеются в наличии 264 аппарата искусственной вентиляции легких. До норматива Белгородской области нужно приобрести еще 134. Из них 17 уже куплены. Около 40 власти планируют получить в ближайшие несколько дней. По оставшимся власти региона ведут переговоры с Минпромторгом, Минздравом. Губернатор подчеркнул, что принимаются все меры, что обеспечить Белгородскую область аппаратами ИВЛ в течение 2-3 недель.

- Эти почти 400 аппаратов рассчитаны на критический период. Надеемся, что его не будет, но мы к этому будем готовы. Дополнительно к имеющимся 600 койкам, которые обеспечены кислородом, нам по нормам Министерства здравоохранения нужно еще 150 коек. Их мы сейчас дополнительно разворачиваем в Белгороде, Старом Осколе, Чернянке и еще нескольких районных центрах, - уточнил губернатор.

Губернатор призвал работодателей вести себя дисциплинированно

Глава региона призвал работодателей, которые должны прекратить свою работу, вести себя дисциплинированно и соблюдать установленный порядок. При этом Евгений Савченко осознает, что в регионе очень много непрерывного производства, что посевную никто не может отменить.