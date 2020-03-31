Показатели «Открытия» за январь-февраль значительно возросли

Нормативы достаточности капитала выполняются банком с запасом: Н1.0 по состоянию на 1 марта составил 13,4% (при пороговом значении 11,5% с учетом надбавок).

Операционные доходы банка (до отчислений в резервы) за 2 месяца 2020 года составили 19,1 миллиарда рублей, что на 15% лучше результата за аналогичный период прошлого года (16,5 миллиарда). Положительное влияние на данный результат оказал, в том числе, рост чистого комиссионного дохода на 40% (с 3,2 миллиарда рублей до 4,5 миллиарда).

За январь-февраль 2020 года активы банка «Открытие» увеличились на 1%. Кредитный портфель банка (до вычета резервов) вырос на 10 миллиардов до 1,4 триллиона рублей. При этом розничный кредитный портфель превысил 400 миллиард рублей.

В январе-феврале средства клиентов на счетах и депозитах банка «Открытие» увеличились на 17 миллиардов (+1%) до 1,8 триллиона рублей. Объем вложений в ценные бумаги за период сократился на 94 миллиарда (12%).

ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. Стратегия развития до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.