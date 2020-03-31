Юрий Соловьев награжден орденом Дружбы

Указ президента России Владимира Путина о награждении опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Наградой отмечены «заслуги в области экономики и финансов и многолетняя добросовестная работа».

Юрий Соловьев обладает уникальным опытом работы на международном и российском корпоративно-инвестиционном рынке. Он начал свою карьеру в «Инкомбанке», после чего занимал руководящие посты в Lehman Brothers в Лондоне, а также в Deutsche Bank AG в Лондоне и в Москве. В 2008 году Юрий Соловьев возглавил первый российский инвестиционный банк ВТБ Капитал. С мая 2011 года Юрий Соловьев является первым заместителем президента-председателя правления банка ВТБ и отвечает за корпоративно-инвестиционный бизнес группы.

Андрей Костин, президент - председатель правления ВТБ отметил:

- Юрий Соловьев присоединился к ВТБ 11 лет назад, его опыт работы на развивающихся рынках, понимание инвестиционно-банковского сегмента и глобальной рыночной конъюнктуры позволили превратить ВТБ Капитал в ведущий российский инвестбанк с международным присутствием и полным спектром финансовых услуг и продуктов. Уверен, многолетний опыт позволит нашей команде профессионалов всегда предлагать рынку эффективные инструменты и решения.