2020-03-31T14:34:12+03:00
Экономика

В регионе идет реализация масштабного инвестпроекта Металлоинвеста

На ЛГОКе начались строительно-монтажные работы по возведению комплекса циклично-поточной технологии (ЦПТ)
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Объем инвестиций в реализацию проекта - около 11 миллиардов рублей.Объем инвестиций в реализацию проекта - около 11 миллиардов рублей.
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Комплекс по внутрикарьерному дроблению и конвейерной транспортировке руды позволит повысить эффективность лебединского производства и снизить себестоимости готовой продукции.

В соответствие с проектом, в карьерной чаше разместят две дробильные установки, куда после запуска технологии горная масса будет доставляться автотранспортом. Затем, с помощью ленточного конвейера, измельчённую породу будут перемещать на обогатительную фабрику. Таким образом, путь транспортировки руды станет значительно короче и дешевле, что и позволит достичь необходимых экономических показателей. Поставки оборудования для нового комплекса осуществляет немецкая компания TAKRAF GmbH.

В настоящее время основные работы ведутся в районе комплексов крупного дробления №1 и №2 обогатительной фабрики. Здесь расположится один из самых масштабных объектов ЦПТ — здание приводных и натяжных станций магистрального конвейера.

Конвейерные линии, около 3 километров каждая, протянутся со стороны обогатительной фабрики до нижних отметок карьера.

Сейчас главный подрядчик Металлоинвеста — общество «Рудстрой» завершает работы по строительству фундаментов приводной и натяжной станции магистральных конвейеров, собирает оборудование для монтажа металлоконструкций.

- Нам предстоит выполнить большой объём важных задач, – рассказал Евгений Кожокин, главный специалист проекта ЦПТ. – Помимо строительства основного конвейера и системы его управления, нужно будет оборудовать подъездные дороги ко всем объектам, сформировать перегрузочные узлы между двумя ККД, завершить перенос всех линий электропередач, водоотведения и водоснабжения, находящихся на территории строительства. Эти и многие другие работы будут выполнены без остановки производственного процесса комбината.

Все этапы ведутся в соответствии с графиком. Финал строительно-монтажных работ комплекса циклично-поточной технологии запланирован на август 2021 года.

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