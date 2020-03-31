В Белгородской области пресечена деятельность распространителей экстремистских материалов

За посты в Интернете экстремистского содержания могут быть проблемы с законом. И прежде чем что-то написать, лайкнуть или распространить видео сомнительного содержания, нужно подумать, чем это может обернуться. Так, в Белгородской области вполне реальные сроки получили граждане, которые распространяли радикально-националистические материалы через сеть Интернет.

ЖИТЕЛЬ ШЕБЕКИНО ОТВЕТИТ ЗА ПРОПАГАНДУ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ СИМВОЛИКИ

Житель Шебекино был задержан на размещение в сети Интернет различных материалов, которые включены в Федеральный список, как экстремистские.

По материалам Управления сотрудники полиции в отношении шебекинца составили административный протокол по ч.1 ст. 20.3 КоАП РФ (Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование).

В феврале этого года Шебекинским районным судом на открытом судебном заседании дело об административном правонарушении было рассмотрено. Мужчину признали виновным в совершении правонарушения. Суд назначил ему наказания в виде административного штрафа. Страница, где он пропагандировал экстремистскую символику, изъята из общего доступа.

пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям.

БЕЛГОРОДСКИЙ СТУДЕНТ ПОЛУЧИЛ 12 СУТОК ЗА ПРОПАГАНДУ НАЦИЗМА

В декабре прошлого года силовиками региона был установлен местный житель Белгорода, студент, 1992 года рождения, который в открытом доступе в социальной сети «В Контакте» в течение трех лет размещал материалы, включенные в «Федеральный список экстремистских материалов». В частности, он открыто пропагандировал нацистскую символику.

Во время разбирательств он оправдывался, что, хотя и является сторонником идеологии экстремистской организации «Русское национальное единство», но связей с ее участниками не поддерживает, контактов с националистическими структурами на территории Украины также у него нет.

При этом экстремистские материалы, размещенные им в открытом доступе, позволяли ознакомиться с ним неограниченному кругу лиц. А это является фактом массового распространения экстремистских материалов.

Молодой человек был арестован на 12 суток.

пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям.

ЗА ЧТО МОЖНО ПОНЕСТИ НАКАЗАНИЕ, РАСПРОСТРАНЯЯ ПОСТЫ В ИНТЕРНЕТЕ

Многие граждане попросту не видят грань, что можно и чего нельзя делать в Интернете. Но при этом незнание Закона, как известно, не освобождает от ответственности. Так, Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ

«О противодействии экстремистской деятельности» прямо говорит о том, что является его нарушением. А именно: призыв к насильственному изменению основ конституционного строя и нарушению целостности РФ; публичное оправдание терроризма и иной террористической деятельности; возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни; пропаганду исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, или отношения к религии и другое.

Что касается нарушителей этого Закона на территории Белгородской области, то им не помешало бы заранее знать, что «к экстремистским материалам относятся предназначенные для обнародования документы либо информация на иных носителях, призывающие к осуществлению экстремистской деятельности либо обосновывающие или оправдывающие необходимость осуществления такой деятельности, в том числе труды руководителей национал-социалистской партии Германии, фашистской партии Италии, публикации, обосновывающие либо оправдывающие национальное и (или) расовое превосходство либо оправдывающие практику совершения военных или иных преступлений, направленных на полное или частичное уничтожение какой-либо этнической, социальной, расовой, национальной или религиозной группы».

Белгородские силовики продолжают стоять на страже Закона и усиливают борьбу с распространением радикально-националистических материалов. И тем, кто намерен нарушить Закон, следовало бы подумать, их действия в сети Интернет могут привести к вполне реальному уголовному сроку.