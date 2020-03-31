Коронавирус, 31 марта: В Белгороде один из самым низких в Черноземье индекс самоизоляции

Белгород показывает самую низкую самоизоляцию, несмотря на опустившие улицы, а мэр города призывает горожан сообщать о нарушителях — работающих предприятиях в период вынужденных каникул.

Индекс самоизоляции в Белгороде составляет всего 2,8 балла

«Яндекс» измерил уровень самоизоляции в период нерабочей недели жителей городов Российской Федерации и стран СНГ, используя свои приложения. Для этих целей разработан специальный индекс самоизоляции от 0 (на улицах много людей) до 5 (все сидят по домам). При этом для расчета взяты данные, как используются приложения компании в период рекомендованной самоизоляции.

По данным на 30 марта на 13.00 в Белгороде индекс равен 2,8, в Старом Осколе он составляет 3,3 балла. Среди административных центров Черноземья лидирует Орел с показателем 3,3 балла, далее идут Брянск и Курск, у которых по 3,2 балла. У Липецка 3,1 балла, у Воронежа и Тамбова по 3 балла. Отметим, что в Москве и Санкт-Петербурге, где наибольшее количество заболевших коронавирусом, индекс составил те же 3 балла. Южно-Сахалинск имеет 4 балла, и это единственный город с зеленым индексом самоизоляции.

В областном центре все еще есть заведения, которые уклоняются от самоизоляции

Юрий Галдун со своей странице «ВКонтакте» просил горожан сообщать о работающих предприятиях. Эти объекты должны были закрыться из-за коронавируса еще в выходные дни. 30 марта были проведены 98 объектов. 94 закрыли, а по остальным четырем собраны материалы для привлечения к ответственности.

Мэр города, в частности, пишет: «Сегодня проверяли объекты сферы услуг. Из 98 проверенных закрыты 94. По четырем собраны материалы для дальнейшего привлечения к ответственности. Список постоянно корректируется благодаря звонкам неравнодушных горожан. Завтра эта работа продолжится. Звоните по номеру 112».

Напомним, что в Белгородской области со вчерашнего дня введен режим всеобщей самоизоляции. Жителям рекомендуют не приближаться к кому-либо ближе, чем на 1,5 метра. Распоряжением губернатора области оговорено, в каких крайних случаях можно выходить на улицу. Правила вступили в силу и будут действовать в течение 14 дней.