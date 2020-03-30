Внимание потребителям газа!

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации в целях профилактики заболеваний, вызванных распространением нового коронавируса, клиентские центры ООО «Газпром межрегионгаз Белгород» временно приостанавливает свою работу.

Компанией реализован комплекс сервисов удаленного обслуживания, которые позволяют клиентам без посещения офисов решить большую часть вопросов, связанных с передачей показаний приборов учета, а также расчетами за потребленный природный газ.

Получить информацию о состоянии лицевого счета, произвести оплату за потребленный газ, просмотреть начисления и передать показания приборов учета можно при помощи сервиса «Личный кабинет», Оплата газа без регистрации», «Оплата по фотографии счётчика» на сайте поставщика газа - https://www.belregiongaz.ru.