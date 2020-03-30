2020-03-30T14:45:56+03:00
Общество

Внимание потребителям газа!

«Газпром межрегионгаз Белгород» предлагает абонентам использовать удаленные сервисы для оплаты за газ
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации в целях профилактики заболеваний, вызванных распространением нового коронавируса, клиентские центры ООО «Газпром межрегионгаз Белгород» временно приостанавливает свою работу.

Компанией реализован комплекс сервисов удаленного обслуживания, которые позволяют клиентам без посещения офисов решить большую часть вопросов, связанных с передачей показаний приборов учета, а также расчетами за потребленный природный газ.

Получить информацию о состоянии лицевого счета, произвести оплату за потребленный газ, просмотреть начисления и передать показания приборов учета можно при помощи сервиса «Личный кабинет», Оплата газа без регистрации», «Оплата по фотографии счётчика» на сайте поставщика газа - https://www.belregiongaz.ru.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Мария Бутина о самоизоляции: Моя бабушка в мессенджерах делится рецептами, а я готовлю тюремный дневник к публикации
Приговоренная к полутора годам заключения в США, и депортированная из Америки в Россию предприниматель, публицист и политическая активистка поделилась с «Комсомолкой» тем, как она переносит карантин, связанный с коронавирусом
Новости 24