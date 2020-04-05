Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 5 апреля 2020: Кто подлежит тестированию в первую очередь и как контролируют цены в регионе

С минувшей пятницы вся Белгородская область перешла на режим масштабного тестирования на COVID-19. Как это будет происходить и кто подлежит тестированию в первую очередь, узнала «КП». Также стало известно, куда нужно жаловаться, если продавцы непомерно взвинчивают цены.

Будет увеличен объем проведения лабораторных исследований в регионе

Лица, прибывшие из неблагополучных по COVID-19 стран, а также пациенты с пневмонией, согласно новому алгоритму работы, теперь обязательно должны тестироваться на коронавирус. Также обязательное тестирование предусмотрено и для граждан старше 65 лет, которые имеют симптомы респираторного заболевания. Проходить исследование еженедельно предложат и медработникам, работающим в инфекционных стационарах.

Начальник Управления Роспотребнадзора по Белгородской Елена Оглезнева рассказала, что в ближайшее время для проведения ПЦР-исследований на новую COVID-19 предполагается привлечь дополнительные ресурсы лаборатории областной инфекционной клинической больницы. Увеличат количество исследований и на базе лаборатории Центра профилактики и борьбы со СПИДом – до 200 тестов в сутки. При этом, отметила Елена Оглезнева, уже возросла лабораторная мощность Центра гигиены и эпидемиологии области. Она отметила: «На базе Центра за весь период с нарастающим итогом всего было исследовано 3156 человек и выполнено 4511 исследований. Только за прошедшие сутки на базе Центра выполнено 660 исследований и обследовано 446 человек».

Елена Оглезнева подчеркнула, что наибольшую угрозу для возможного распространения инфекции представляют клинические больные, которые находятся на лечении в условиях стационара и имеют осложнения заболевания.

«Наша задача сегодня – это, прежде всего, предотвратить риск внутрибольничного распространения коронавируса. Для этого в стационарах и в первичном звене здравоохранения медикам необходимо использовать средства индивидуальной защиты, выполнять необходимые дезинфекционные мероприятия, а также обязательно соблюдать максимальную дистанцию», – подчеркнула Елена Оглезнева.

О всех фактах повышения цен информируют антимонопольный комитет и прокуратуру

Как известно, на территории Белгородской области деятельность общественного питания приостановлена. Услуги данной отрасли оказываются дистанционным способом, либо на вынос, но прием посетителей внутри помещения под запретом. При этом обслуживающий персонал должен быть обеспечен индивидуальными средствами защиты: медицинскими масками, перчатками и антисептиком.

Работа торговых организаций, которые обеспечивают белгородцев продуктами питания и товарами первой необходимости ведется в штатном режиме. Власти области договорились с руководителями федеральных и региональных торговых сетей об увеличении торговых запасов. Особое внимание уделяется ежедневному мониторингу предприятий по изменению цен на товары. О всех фактах повышения цен моментально информируются региональный антимонопольный комитет и прокуратура.

Как сообщает департамент экономического развития, товарооборот торговых сетей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 15 %, а трафик покупателей снизился на 12 %. Но это говорит лишь о том, что товарный чек вырос, а количество посещений торговых объектов уменьшилось.