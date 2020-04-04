Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 4 апреля 2020: Медиков простимулируют рублем, а школьники будут заниматься дистанционно

На стимулирование работы медиков в условиях борьбы с распространением коронавируса в регионе направят 59 миллионов рублей. «КП» узнала, куда и кому будут направлены миллионы, как с 6 апреля, после окончания каникул, будут заниматься школьники и сколько было обследовано белгородцев на COVID-19.

59 миллионов для стимулирования работы медиков уже поступили

На стимулирование работы медиков в условиях борьбы с распространением COVID-19 в регионе направят 59 миллионов рублей, рассказала вице-губернатор Наталия Зубарева на заседании Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции при губернаторе региона. Средства, выделенные из федерального и регионального бюджетов, уже поступили. В настоящее время все учреждения здравоохранения готовят списки тех, кто готов работать в условиях борьбы с распространением коронавируса. При начислении ежемесячных выплат власти будут опираться на размер средней зарплаты в экономике по итогам 9 месяцев прошлого года.

Так кто же может рассчитывать на доплаты? В первую очередь медики, работающие в условиях стационаров: врачи – 100 процентов от средней по экономике по итогам 9 месяцев 2019 года ; средний медперсонал – 50 процентов; младший медперсонал – 30 процентов.

Доплаты получат и медики, работающие в первичном звене: врачи – 80 процентов; фельдшеры и медсестры – 40 процентов; младший медперсонал – 20 процентов.

С 6 апреля школьники области выходят с каникул на дистанционное обучение

Об этом заявила вице-губернатор Наталия Зубарева на заседании Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в регионе. Вице-губернатор, в частности, отметила, что все педагоги региона прошли необходимое обучение. Для всех учителей оборудованы необходимые рабочие места в школах. Педагоги, имеющие такую возможность, смогут работать из дома.

Также Наталия Зубарева рассказала, что не забыли и о школьниках, которые находятся на стационарном лечении в детской областной больнице. Они будут заниматься в дистанционном режиме.

Отметим, что в ряде школ организованы кратковременные группы для детей с 1 по 4 классы, родители которых работают на непрерывных производствах. При этом дежурные группы остаются и в детских садах 8 районов области, где родители заняты на производствах непрерывного цикла.

Что касается обучения студентов вузов и сузов, то, по словам замгубернатора по внутренней и кадровой политике Ольги Павловой, они продолжат обучение также в дистанционном режиме.

В региональном Центре профилактики и борьбы со СПИДом анализ сдали 150 человек

Первый замначальника регионального депздрава Людмила Крылова доложила, что в региональном Центре профилактики и борьбы со СПИДом анализ сдали 150 человек, ни у кого из них коронавирус не обнаружен.

Людмила Крылова подчеркнула, что в Центре анализ берут у тех, кто не выезжал за рубеж и у кого отсутствуют признаки заболевания. Записаться на сдачу анализов можно по телефонам (4722) 34-52-20, 8 (920) 552-89-23 (по будням с 8:00 до 16:30). Стоит обратить внимание, что на данный момент прием анализов приостановлен до понедельника, медики ждут пополнения запасов средств забора анализов.

В региональном депздраве подчеркивают, что медики работают по предупреждению болезни и обследуют в первую очередь тех пациентов, у которых подозревается наличие вируса. Для них всех материалов достаточно и их анализы отрабатываются в Центре гигиены и эпидемиологии.

Эпидемиологи наращивают объемы проведения исследований на COVID-19

Что касается Центра гигиены и эпидемиологии, то, как рассказала руководитель регионального управления Роспотребнадзора Елена Оглезнева, с начала эпидсезона на базе Центра проведено 4511 исследований. Эпидемиологи протестировали 3156 человек с подозрением на инфицирование COVID-19. В том числе только за последние сутки было выполнено 660 исследований для 446 человек.