2020-03-27T15:55:54+03:00
Экономика

ГК ВТБ Лизинг продолжает оказывать поддержку авиационной отрасли

Между компанией и ПАО "Авиакомпания ЮТэйр" достигнуто соглашение о переносе сроков платежей по договорам финансовой аренды воздушных судов
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В настоящее время в рамках сотрудничества с ВТБ Лизинг у компании в лизинге находятся три самолета Boeing 767-200.

Авиакомпании будет предоставлен грейс-период (льготный период) на апрель-июнь 2020 года. В это время она не будет осуществлять платежи по заключенным договорам лизинга, вся сумма приходящихся на этот период лизинговых платежей будет перенесена на последующий, дополнительно согласованный срок. Пени и неустойки за указанный период времени применяться не будут. С июля 2020 года оплата лизинговых платежей вернется в режим согласно действующему графику.

Ранее ВТБ Лизинг согласовал перенос платежей группы Аэрофлот по договорам операционной и финансовой аренды ВС. В периметр соглашения попали пятьдесят Boeing 737-800, четыре Boeing 747, два Boeing 777, девять самолетов Airbus A319, а также по одному А320 и А330, находящиеся в эксплуатации у перевозчика.

- Мы работаем в плотном контакте с нашими клиентами и индивидуально подходим к решению их бизнес-задач, чтобы оказать поддержку в непростой экономической ситуации. Считаю, что сегодня для бизнеса особенно важно находить возможности и идти навстречу друг другу, чтобы вместе преодолевать этот этап в тесном партнерстве", - отметил Дмитрий Ивантер, генеральный директор АО «ВТБ Лизинг», входящее в состав группы ПАО «Банк ВТБ», председатель совета НП «Лизинговый союз».

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