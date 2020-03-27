2020-03-27T13:56:56+03:00
Экономика

ВТБ Капитал адаптировал работу офисов в России и за рубежом

Меры реализованы в целях поддержки бизнеса клиентов в условиях распространения коронавируса и изменения экономической ситуации в России и мире
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Для обеспечения бесперебойной работы и организации обслуживания реализованы все необходимые меры:

- Банк продолжает обслуживать клиентов в полном объеме, предоставляя весь спектр инвестиционных услуг.

- Во всех офисах ВТБ Капитал проводятся все необходимые санитарные мероприятия.

- Для удобства клиентов все транзакции доступны в системе удаленного доступа.

- Дистанционный формат работы некоторых подразделений ВТБ Капитал осуществляется в строгом соответствии с корпоративными стандартами безопасности.

- Сотрудники всех бизнес-линий и инфраструктурных департаментов продолжают работу с клиентами и представляют весь объём консультаций, актуальных в текущей рыночной конъюнктуре.

- Компания готова обсуждать возможность рефинансирования и другие меры поддержки действующих проектов с клиентами, столкнувшимися с экономическими последствиями пандемии коронавируса.

- ВТБ Капитал продолжает взаимодействие с представителями отраслей экономики и изучает новые возможности по развитию бизнеса.

- ВТБ Капитал принимает участие в работе комиссии правительства по выработке мер поддержки российского бизнеса.

Юрий Соловьев, первый заместитель президента - председателя правления ПАО «Банк ВТБ», председатель совета директоров холдинга АО «ВТБ Капитал», отметил:

- В сложившейся ситуации своим приоритетом мы видим сохранение здоровья сотрудников и клиентов, а также поддержание и развитие бизнеса наших партнеров – российских и международных компаний, с которыми мы успешно сотрудничаем по всем направлениям инвестиционно-банковского бизнеса в течение многих лет. Современные технологии и принятые нами стандарты работы позволяют продолжить нашу работу во всех точках присутствия и в дальнейшем.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В отношении директора белгородской фирмы возбудили уголовное дело
Прием налогоплательщиков в Белгородской области – только по предварительной записи!
В Новом Осколе задержали пьяного водителя
Новость о новом амбассадоре «Открытия» - в топе инфоповодов 2019 года
ВТБ готовится продолжить обслуживание карт с истекшим сроком действия
Энергетики сообщают белгородцам об изменении графика обслуживания
Против белгородца, напавшего на полицейского с авторучкой, возбуждено уголовное дело
ВТБ сообщает о режиме работы офисов
Банк УРАЛСИБ расширил условия сезонного вклада «Высота»
В Белгородской области автоинспекторы перешли на усиленное дежурство
Белгородская транспортная полиция приостановила личный прием
Об особенностях обслуживания кредитной задолженности
Белгородские приставы помогли вернуть деньги крестьянско-фермерскому хозяйству
Заявление ВТБ по поддержке среднего и малого бизнеса
Белгородская филармония начинает серию онлайн-концертов
Игорь Маковский: стабильная работа с ключевыми производителями в новых условиях – залог энергобезопасности регионов
Белгородцам могут отменить оплату за проезд в транспорте
Психологи Белгородского университета проводят дистанционное консультирование
Белгородец едва не убил своего товарища, хвастаясь новым ножом
В Белгородском регионе нет и не будет дефицита продовольственных товаров
«Ростелеком» бесплатно добавляет корпоративным клиентам к текущему пакету услуг 100 минут и 10 Гб мобильного интернета
Строительной организации Белгородчины все же пришлось заплатить долг москвичам
О режиме работы отделений Банка УРАЛСИБ в период с 28 марта по 5 апреля 2020 года