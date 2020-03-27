2020-03-27T13:51:16+03:00
Экономика

ВТБ Пенсионный фонд досрочно выплатит пенсии

Клиентам фонда - это более 2,2 тысячи пенсионеров - досрочно направлены пенсионные выплаты по обязательному пенсионному страхованию
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Решение о досрочной выплате принято в интересах поддержки клиентов, которым сейчас особенно необходимы внимание и забота.

Средства за первую декаду апреля направлены 26 марта в полном объеме на счета более 2,2 тысячи застрахованных лиц, имеющих основание на получение пенсионных выплат. Общая сумма выплат превысила 37,6 миллиона рублей.

- Основная задача нашей работы – быть для своих клиентов надёжной опорой в финансовых вопросах. Это особенно важно сейчас. Надеемся, что нашу инициативу поддержат и другие участники пенсионного рынка. Мы должны откликнуться на обращения граждан, которые остро нуждаются в нашей помощи, - отметила Лариса Горчаковская, генеральный директор АО «НПФ ВТБ Пенсионный фонд».

На сайте фонда внедрен ряд сервисов, позволяющих клиентам дистанционно решать большую часть возникающих вопросов, а круглосуточная служба информационной поддержки на следующей неделе продолжит работать в штатном режиме. Клиенты фонда могут быть уверены: фонд выполнял и будет выполнять свои обязательства в полном объеме.

Группа ПАО «Банк ВТБ» в настоящее время реализовывает ряд инициатив по поддержке клиентов, которых так или иначе коснулась пандемия коронавируса. Эти решения должны помочь клиентам сохранить финансовую стабильность.

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