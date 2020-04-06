Число заболевших коронавирусом в Белгородской области на 6 апреля 2020 года составило 11 человек

К сожалению, за минувшие выходные количество заболевших в регионе резко возросло. Общее число заболевших коронавирусом в Белгородской области на 6 апреля 2020 года, по данным сайта Стопкороновирус.рф. на 10.30 составило 11 человек. Напомним, что накануне выходных общее число заболевших составляло 6 человек.

Всего на 6 апреля в России зарегистрировано 954 новых случая заболевания короновирусной инфекцией. Общее количество заболевших составляет 6343 человека. Из этого числа 406 человек выздоровело (51 за минувшие сутки). К сожалению, количество умерших за минувшие сутки в России также увеличилось на 2 человека, и теперь общее число погибших от короновирусной инфекции составляет 47 человек.

Напомним, что в Белгородской области губернатор Евгений Савченко поддержал решение Президента России Владимира Путина сделать апрель нерабочим. В области введен режим самоизоляции, белгородцам настоятельно рекомендуют ограничить выходы на улицу и ни в коем случае не пренебрегать индивидуальными мерами защиты.

Сегодня в аптечную сеть области должны поступить 134 тысячи защитных масок. Маски также можно приобрести в киосках печати и сети розничной торговли «Дары Белогорья».