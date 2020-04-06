7 апреля ровно в 00.00 все границы в Белгородской области будут закрыты "на замок"

Пограничные представители Украины по Сумскому, Харьковскому и Луганскому участкам проинформировали Пограничное управление ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям о том, что с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни и исчерпывающего реагирования на угрозы национальной безопасности на государственной границе правительством Украины принято решение о временном закрытии с 00.00 (время московское) 7 апреля 2020 года пунктов пропуска через государственную границу: «Великая Писаревка» (Украина) - «Грайворон» (Россия); «Чугуновка» (Украина) - «Вериговка» (Россия); «Плетеневка» (Украина) – «Шебекино» (Россия); «Танюшевка» (Украина) - «Ровеньки» (Россия).

Отметим, что въезд на свою территорию Украина ограничила еще 16 марта, С 7 апреля въезд будет осуществляться только через пункт пропуска «Нехотеевка». При этом въезжать имеют право граждане Украины, сотрудники иностранных дипломатических представительств и консульских учреждений, аккредитованных на Украине, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных на Украине, и члены их семей, водители и обслуживающий персонал грузовых транспортных средств, члены экипажей.

По возникшим вопросам при пересечении российско-украинского участка государственной границы, а также при наличии информации о готовящемся или совершенном преступлении, свидетелем которого вы стали, Пограничное управление просит сообщать по телефону ПУ ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям: 8(4722) 50-85-15 (круглосуточно).