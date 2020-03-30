Под Белгородом водитель сначала устроил гонки с ДПС, а затем напал на сотрудников полиции

В Белгородском районе сотрудникам ДПС для задержания лихача потребовалось два экипажа. Автомобиль под управлением предположительно нетрезвого водителя полицейские заметили вечером 28 марта на одной из дорог поселка Дубовое. На требование полицейских об остановке мужчина не среагировал и попытался скрыться. Уходя от погони, он совершил два ДТП – столкновение с автомобилями «Опель» и «Рено». В одной из аварий пострадала женщина.

В ходе преследования нарушителя все же удалось задержать. За рулем находился 37-летний ранее лишенный прав местный житель. Проходить медосвидетельствование он отказался. При общении с автоинспекторами мужчина повел себя агрессивно.

- По версии следствия, не желая быть привлеченным к административной ответственности, в ответ на законные требования сотрудников полиции, подозреваемый ударил одного инспектора кулаком в лицо, другого ногой в живот, - сообщает пресс-служба регионального Следкома.

За нападение на полицейских в отношении автомобилиста в следственном отделе по Белгородскому району СУ СК области возбудили уголовное дело. Напомним, применение насилия в отношении представителя власти наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.

Сотрудники ГИБДД в свою очередь возбудили в отношении мужчины административное расследование за совершение ДТП с пострадавшей и составили ряд протоколов за невыполнение требования об остановке, вождение без прав и оставление места ДТП. Кроме того, по данным пресс-службы УМВД области, в белгородском районном отделе полиции решается вопрос о возбуждении еще одного уголовного дела – за рецидив пьяной езды.