2020-03-30T13:57:21+03:00
Общество

В нерабочие дни энергетики усилят контроль над работой энергосистемы

Для снижения рисков отключения потребителей на этот период приостановлены все виды работ на действующем оборудовании электросетевых объектов
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фото: пресс-служба Белгородэнерго.фото: пресс-служба Белгородэнерго.
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По распоряжению Президента РФ Владимира Путина с 30 марта по 5 апреля для профилактики распространения вирусной инфекции в стране объявлена нерабочая неделя. По всем филиалам электросетевых компаний «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» с 12:00 28.03.2020 и до 06:00 06.04.2020 введен режим технологической «тишины». Организовано дежурство диспетчерских и технических служб, сотрудников оперативных и ремонтных бригад, дежурных подстанций филиалов и руководителей.

27 марта генеральный директор ПАО «Россети» Павел Ливинский в своем обращении к коллективу подчеркнул, что для группы «Россети» здоровье сотрудников, их родных и близких всегда были и остаются в приоритете. В настоящий момент согласно единым требованиям по исполнению ряда распорядительных документов ПАО «Россети» о мерах обеспечения безопасности персонала, усилен контроль состояния здоровья сотрудников, которые остаются на дежурстве для обеспечения надежного электроснабжение регионов.

С целью снижения рисков отключения потребителей в эти дни приостановлены все виды работ на действующем оборудовании электросетевых объектов. Производиться будут только аварийно-восстановительные работы, для проведения которых подготовлены высокопроходимая техника, инструменты, материалы и средства защиты персонала.

Для оперативной ликвидации технологических нарушений, в случае их возникновения, в работе энергосистем 20 регионов операционной ответственности «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» действуют регламенты оперативной связи и порядок взаимодействия со службами МЧС, территориальными подразделениями Ростехнадзора, органами исполнительной власти и местного самоуправления, операционными компаниями ГК «Россети», другими территориальными электросетевыми организациями.

В случае необходимости к ликвидации технологических нарушений во всех филиалах энергокомпаний могут быть привлечены 1 388 бригад в составе 4 325 человек, 1 648 единиц автомобильной и специальной техники, а также ресурсы подрядных организаций. Также в их распоряжении находятся резервные источники электроснабжения (РИСЭ), которые могут быть задействованы для временной подачи энергоснабжения, в первую очередь социально значимым объектам регионов.

В преддверии нерабочей недели во всех филиалах «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» усилили контроль над работой энергооборудования. Специалисты обеих энергокомпаний проверили техническое состояние оборудования и противоаварийной автоматики, наличие аварийного запаса материалов, готовность к работе резервных источников системы электроснабжения (РИСЭ). Приняты дополнительные меры по усилению пожарной безопасности, выполнена проверка противопожарного состояния производственных и бытовых помещений, вспомогательных и подсобных зданий и сооружений, передвижных ремонтных мастерских и бригадных машин.

Контакт-центр энергокомпаний готов в круглосуточном режиме принимать звонки от граждан по единому бесплатному номеру - 8-800-50-50-115.

Кроме того, потребители «Россети Центр» могут отправлять сообщения об отключениях по телефону +7 (915)-38-000-38 в Viber, а потребители «Россети Центр и Приволжье» по телефону +7 (920) 05-05-777 в WhatsApp и Viber.

Также можно обращаться на портал ПАО «Россети» «Светлая страна» https://светлаястрана.рф.

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