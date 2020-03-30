В случае нарушения прав в нерабочие дни белгородцы могут обратиться на горячую линию

В постановлении губернатора Белгородской области «О мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Белгородской области» внесены изменения, которые направлены на предотвращение распространения коронавируса, сообщает пресс-служба губернатора и правительства области. Также подчеркивается, что в случае нарушения прав работников, таких как невыплата заработной платы, принуждения выходить на работу в дни, которые определены нормативными документами как нерабочие, можно обратиться по телефону «горячей линии» Государственной инспекции труда в Белгородской области - (4722) 31-82-21.

Напомним, что на территории Белгородской области» действует режим повышенной готовности. С 16 марта по 16 апреля 2020 года ограничено проведение массовых мероприятия, в том числе деловых, публичных, спортивных, культурных и развлекательных мероприятий.

Постановлениями губернатора Белгородской области № 28, №29 и №30 от 27 марта 2020 года в вышеуказанное постановление внесен ряд изменений. Так, с 16 марта по 16 апреля 2020 года на территории области приостановлена деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и развлекательных центров для взрослых и детей, заведений досуга, представляющих услугу по организации и проведению активного отдыха и развлечений, в том числе культурно-массовых и зрелищных мероприятий.

С 28 марта по 5 апреля 2020 года приостановлена деятельность организаций общественного питания. Разрешена только дистанционная торговля.

Подчеркивается, что в течение этого же периода не должны работать кальянные, микрофинансовые организации, ломбарды, предприятия сферы услуг (парикмахерские салоны красоты, косметологические салоны, СПА-салоны, массажные салоны, солярии, финтес-центры, бани, сауны и иные объекты, которые оказывают подобные услуги, предусматривающие физическое присутствие граждан. Также в этот перечень попали и станции технического обслуживания транспортных средств).

Приостанавливается деятельность объектов торговли (в том числе торгово-развлекательных центров, рынков, ярмарок) за исключением тех, которые реализуют продовольственные товары и (или) непродовольственные товары первой необходимости. Приостановлена работа аптек, ветеринарных аптек и продажи зоотоваров, оказание стоматологических услуг, за исключением заболеваний и состояний, требующих оказание стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме.

Отметим, что с 28 марта по 1 июня 2020 года приостановлена деятельность объектов массового отдыха, расположенных в курортах регионального и местного значения.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые осуществляют перечисленные виды деятельности, должны прекратить работу и обеспечить сохранение у работников заработной платы на установленный период времени.