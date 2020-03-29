Мэр Белгорода попросил белгородцев повременить с выездом на шашлыки

К белгородцам со своей страницы "ВКонтакте" обратился мэр Белгорода Юрий Галдун. Градоначальник, в частности, попросил горожан не устраивать выезды на шашлыки, а обстановку в областном центре на 10 утра 29 марта он охарактеризовал, как спокойную.

«Ситуация на 10 утра. Обстановка в городе спокойная. Практически все, кому предписано временно приостановить работу, проявили сознательность. Благодарю руководителей торговых и других предприятий за это», - сообщил Юрий Галдун.

На 28 марта в Белгороде проверили 1749 хозсубъектов и нашли среди них 260 тех, кто отказались выполнять распоряжение о приостановлении деятельности.

«В этом списке пивнухи, микрозаймы, парикмахерские. Сегодня продолжаем контрольные мероприятия с привлечением полиции. В отношении тех, кто не исполнит предписания, материалы направляем в Роспотребнадзор и прокуратуру. Ответственность за это будет», - пишет мэр.

Напомним, что в Белгородской области с 28 марта по 16 апреля запрещены спортивные, зрелищные, публичные и другие массовые мероприятия. Во время вынужденных каникул, с 30 до 5 апреля приостановлены все публичные мероприятия. Это коснулось также парков и торгово-развлекательных центров.

В Белгороде не работают рестораны, кафе, столовые, бары и закусочные. При этом оговорено, что эти заведения могут работать на вынос и на доставку еды на дом. Также запрещена работа кальянных, розничная торговля, кроме аптек, магазинов продуктов и товаров первой необходимости. На вынужденные каникулы ушли салоны красоты, массажные, косметические салоны, солярии, бани, сауны, кружки, секции, библиотеки.

Не рекомендуют белгородцам посещать в эти дни церкви, горожанам старше 65 лет предписан режим самоизоляции дома. Особое внимание работодатели должны уделять измерению температуры сотрудников, сразу же отстранять их от работы и максимально перевести всех на удаленный режим.