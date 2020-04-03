Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 3 апреля 2020: Житель Алексеевки заразился от московского гостя

Житель Алексеевки, которого держали на аппарате ИВЛ, находится в тяжелом состоянии, но уже дышит самостоятельно. Выяснилось, что он заразился COVID-19 от гостя из Москвы. А новый заболевший житель Старого Оскола вернулся из-за границы, а заболел в Москве. «КП» собрала последние новости на утро 3 апреля. И выяснила, где можно приобрести маску, почему не стоит бежать за лимонами, имбирем и алкоголем.

Житель Алексеевки дышит самостоятельно, у старооскольца болезнь протекает в легкой форме

Первый замначальника регионального департамента здравоохранения Людмила Крылова сообщила, что новый заболевший житель Старого Оскола был госпитализирован с признаками ОРВИ и повышенной температурой. По итогам проведенного исследования у него подтвердилось наличие коронавирусной инфекции. Как сообщают медики, которые наблюдают больного в стационаре, болезнь протекает в легкой форме.

Заболевший пациент из Алексеевки заразился COVID-19 от московского гостя. Его состояние улучшается: он уже дышит самостоятельно. С ним смогли пообщаться врачи, которые выяснили, что в начале заболевания пациент контактировал с одним из московских гостей, у которого были признаки ОРВИ. Сейчас у больного из Алексеевки сохраняется пневмония, состояние расценивается как тяжелое. Ситуацию осложняет наличие у него хронических заболеваний и возраст, который относится к группе риска.

Медики взяли анализы у всех, кто контактировал с больным. Его партнер по работе здоров, мама — здорова. Отрицательные анализы на коронавирус и у медицинских работников и врачей, которые ухаживали за больным в Алексеевке.

4 тонны дезинфицирующих средств поступят в аптеки области

Начальник управления потребительского рынка Белгородской области Владимир Зубов рассказал, что дефицит дезинфицирующих средств, который ощущается в аптеках и розничных магазинах, будет ликвидирован. На одном из белгородских предприятий запущенно массовое производство таких средств. Для этого правительство области обеспечило поставку 5 тонн спирта, и в ближайшее время будет выпущено около 8 тонн готового дезинфицирующего средства.

При этом 50 процентов от этого объема пойдет в учреждения здравоохранения, а оставшиеся 50 процентов будут направлены в розничную аптечную сеть.

За маской — в газетный киоск

Продажу масок, произведенных частными предпринимателями региона, уже запустил ИД «Мир Белогорья» через собственную сеть розничных киосков. Объясняется продажа в киосках тем, что этот товар не сертифицирован, как медицинский, следовательно, в аптеках продаваться не может.

Называют и стоимость многоразовой маски в рознице со всеми наценками – 70 рублей. И это один из самых бюджетных вариантов, которые сегодня есть на рынке.

Белгородцев призывают не скупать лимоны и имбирь

Лимоны и имбирь — биржевые товары, напрямую зависящие от главных принципов рыночной экономики — спроса и предложения, объясняют в региональном управлении по развитию потребительского рынка. Именно поэтому с ростом спроса растет и конкуренция среди закупщиков, а значит, и цена для потребителя.

Отметим, что на цену влияет и закрытие границ с Китаем, который был главным поставщиком лимонов в Россию. Сейчас закупки ведутся в других странах. Скачок цен в различных магазинах — от 150 до 400 рублей — связана с тем, что у некоторых продавцов еще остались запасы со старых закупок.

При этом лимон — продукт который хранится недолго. Так что не нужно покупать их впрок. Начальник управления потребительского рынка области Владимир Зубов призывает белгородцев терпимее относились к той ситуации, которая есть, подчеркивая, что «товары первой необходимости у нас в достаточном запасе есть, и цены на них не растут».

В регионе сухого закона не будет

Тот же Владимир Зубов опроверг слухи об ограничении продажи алкогольных напитков. Запасаться впрок тоже не надо — товарных запасов в регионе хватит на месяц и эти запасы регулярно пополняются.

Чиновник заверил, что вводить дополнительные ограничения по времени продажи алкоголя в регионе не будут.