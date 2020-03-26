2020-03-26T12:44:27+03:00
Экономика

ВТБ разработал сервис цифровой бухгалтерии для предпринимателей

Дистанционный сервис для малого и среднего бизнеса освободит клиентов от необходимости посещать офис
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Новое приложение включает инструменты, необходимые ИП для полноценного документооборота: бухгалтерский и налоговый учет «под ключ», консалтинг и другие возможности. По подсчётам банка, уже сейчас новой услугой могут воспользоваться более 10 тысяч предприятий - клиентов ВТБ и других банков.

В мобильном приложении Цифра пользователь может самостоятельно отслеживать финансовые операции, управлять несколькими счетами, открытыми в разных банках, получать напоминания о рабочих задачах и персонализированные экспертные рекомендации на основе глубокой рыночной аналитики.

Для подключения к сервису необходимо скачать его и зарегистрироваться. К аккаунту можно привязать расчетные счета в банках, либо отправить онлайн-заявку на открытие счета РКО в ВТБ.

Приложение автоматически выгружает информацию о транзакциях, рассчитывает и отправляет налоговые и иные обязательные платежи, формирует декларации и прочие документы. В чате клиенты смогут задать любые вопросы бухгалтеру, связанные с финансовым сопровождением бизнеса, и получить оперативные ответы на них. Например, документы, которые нужно сфотографировать для отправки в налоговую.

- Запуск Цифры сейчас особенно актуален - она упрощает удаленную работу предпринимателей, позволяет позаботиться о безопасности, исключив необходимость личных контактов. Это цифровой аутсорсинг бухгалтерии «под ключ», по нашим оценкам, позволяющий сэкономить в год до 50 тысяч рублей в сравнении с аналогичными услугами онлайн-банков и аутсорсинговых компаний. ВТБ интересно развивать небанковские сервисы, и новое приложение как раз является одним из этапов создания экосистемы для среднего и малого бизнеса, - отметил Спартак Солонин, руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса - старший вице-президент ПАО «Банк ВТБ».

Скачать мобильное приложение Цифра можно бесплатно в App Store и Google Play.

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