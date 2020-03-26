2020-03-26T12:08:19+03:00
Общество

Белгородская митрополия запустила горячую линию по коронавирусу

Звонок на многоканальную линию бесплатный, а отвечают - священнослужители
Екатерина ПАПАКИНА
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Номер для обращений белгородцев - 8 (4722) 38-09-89.Номер для обращений белгородцев - 8 (4722) 38-09-89.Фото: "КП" Архив
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В митрополии подчеркивают: в нынешние непростые времена Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал искать в вере силы для преодоления отчуждения, связанного с распространением инфекции, и, не пренебрегая медицинскими предписаниями, не терять способности к доброделанию.

Владыка Иоанн уже не раз говорил о том, что сейчас надо с особой ответственностью и любовью отнестись к окружающим:

- Я хотел бы призвать: давайте соблюдать Заповеди. Возлюби ближнего – с уважением отнесись к нему, если чувствуешь недомогание – останься дома, если кому-то, особенно пожилым людям, нужна помощь – найди способ оказать ее. Не давайте развиваться вашим страхам и агрессии на тех, кто стал жертвой вируса, - призывает белгородцев Владыка.

Многоканальная «Горячая линия» по коронавирусу организована по благословению митрополита Иоанна, дозвониться на нее можно по номеру: 8 (4722) 38-09-89.

Самоизолированные граждане – это, в основном, пожилые люди, люди с ослабленным здоровьем. Они не только не могут самостоятельно сделать важные покупки, но и, являясь прихожанами храмов, посещать богослужения. Поэтому, помимо социальной поддержки, «Горячая линия» призвана оказать еще и помощь духовную. В частности, дать возможность белгородцам принять участие в церковных Таинствах на дому.

ИСТОЧНИК KP.RU

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